La nouvelle Apple TV 4K avec puce A12X lancée prochainement ?

Il y a 55 min

Alban Martin

1

Les nouveautés 2020 s'enchaînent du côté d'Apple. Après les iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro et autre iPhone SE 2, la firme à la pomme devrait sortie une nouvelle Apple TV 4K en 2020.



Après une première fuite laissant apparaitre 128 Go de stockage, une puce A12X et un mode enfant, voilà que le leaker Jon Prosser qui a annoncé des AirPods Pro Lite et un nouvel iMac hier, nous confirme la nouvelle Apple TV 4K.

Apple TV 2020 : une puce A12X et 128 Go de SSD

L’Apple TV 4K actuelle se limite à 32 ou 64 Go de stockage et une puce A10X. Avec la prochaine version, Apple irait enfin plus loin avec 64 et même 128 Go d'espace, de quoi permettre de mettre en cache plus de films, séries et autres musiques. Mais surtout, pour aller un cran au-dessus sur la partie jeux boostée par Apple Arcade, la firme va lui greffer une puce A12X.



Selon Prosser, le nom de code de la nouvelle Apple TV 4K serait Neptune T1125 et elle serait prête à la commercialisation. Il ajoute même de façon un peu arrogante qu'Apple doit le détester et qu'elle ne peut rien lui cacher. Forcément, ces dernières révélations se sont toutes révélées vraies depuis la sortie de l'iPhone SE 2020.



Du coup, vous pensez qu'Apple va lancer une nouvelle Apple TV 4K plus puissante ?



