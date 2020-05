Apple Books For Authors : un nouveau guide pour publier des ibooks

Medhi Naitmazi

Vous connaissez l'app Apple Books, mais connaissez-vous Apple Books for Authors ? Il s'agit d'un nouveau site du constructeur qui permet d'aider ceux qui veulent publier sur l'iBook Store.

Apple Books for Authors

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle base de ressources pour aider les écrivains à publier leur contenu sur sa plate-forme Apple Books. Le nouveau site Web parcourt l'écriture, la publication, le marketing et l'analyse des données analytiques avec Apple Books. Il s'agit du même genre d'outil que Apple Music for Artists mais pour les ebooks.



Le nouveau site Web Apple Books for Authors est en ligne depuis quelques heures et voici comment Apple le décrit :

Apple Books for Authors vous guide à chaque étape de votre parcours d'auteur, de la structuration de votre histoire à l'emballage de votre livre numérique et à sa vente sur notre boutique. Même les auteurs établis trouveront des ressources précieuses sur la façon d'augmenter les ventes et de suivre les performances.



Évidemment, Apple a orienté son guide pour les auteurs avec l'utilisation des applications Pages et iBooks Author, mais aussi avec d'autres options populaires comme Microsoft Word et Scrivener pour le processus d'écriture. Au-delà des outils, Apple accompagne les rédacteurs dans la préparation, la publication, les livres audio, le marketing, les ventes et les rapports.

Enfin, la firme à l'iPhone fait même un comparatif avec Kindle d'Amazon, en expliquant qu'elle applique un taux de redevance cohérent à tous les niveaux de prix, aucun frais de livraison, aucune limite sur les offres de livres gratuites et aucune annonce tierce.



Retrouvez Apple Books for Authors en ligne.

