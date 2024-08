Apple va publier la mise à jour iOS 17.3.1 pour l'iPhone

Apple ne publiera pas iOS 17.4 tout de suite, la firme étant en train de tester en interne une mise à jour iOS 17.3.1 pour l'iPhone, si l'on en croit les journaux d'analyse de sites américaines.



C'est d'ailleurs souvent comme cela qu'on a eu vent de versions à venir, comme dernièrement avec iOS 17.2.1.

Une version corrective mineure

iOS 17.3.1 devrait être, en toute logique, une mise à jour mineure qui corrige des bogues logiciels ainsi que des failles de sécurité. Pour infirmation, Apple avait publié iOS 16.3.1 le 13 février de l'année dernière, et iOS 15.3.1 le 10 février en 2022. Le timing correspond tout à fait à une publication d'iOS 17.3.1 dans les prochains jours.



La prochaine mise à jour importante sera évidemment iOS 17.4, actuellement bêta avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus notables, il y a les changements historiques pour l'App Store en Europe, les transcriptions d'Apple Podcasts, SharePlay pour le HomePod, de nouveaux emoji, et bien plus encore. D'ailleurs, avec la loi DMA qui rentre en application le 7 mars, Apple a confirmé qu'iOS 17.4 sera publié avant cette date.



Avez-vous un bug embêtant sur iOS 17.3 que vous voulez voir corriger par Apple ?