Apple rouvre ses Apple Store allemand le 11 mai

Il y a 47 min

Julien Russo

Apple continue progressivement la réouverture des Apple Store. Après la Corée du Sud, l'Autriche, l'Australie, c'est désormais au tour de l'Allemagne. Apple a eu connaissance des mesures d'hygiène supplémentaires annoncées et la firme de Cupertino en a conclu que c'était le bon moment !

Au minimum 3 magasins sur 15 vont rouvrir

Apple procède à la reprise d'activités de ses boutiques dans les pays où les statistiques du Covid-19 baissent et où l'économie reprend avec des mesures strictes d'hygiène. Les récentes déclarations du gouvernement allemand semblent avoir convaincu l'Apple Park qui en a déduit que la procédure de réouverture des Apple Store en Allemagne pouvait commencer.

À partir de lundi prochain, l'Apple Store Düsseldorf, Francfort et Rosenstrasse vont accueillir à nouveau les clients pour les SAV, réparations et éventuellement les achats (le dernier point n'étant pas la priorité).

Comme pour les autres pays, les Apple Store concernés auront des horaires limités, ils fermeront plus tôt que d'habitude (10h-19h) !

Selon les propos du site Macerkopf, le porte-parole d'Apple a déclaré : "Après que de nombreux Allemands auront travaillé et appris de chez eux, nous nous concentrerons d'abord sur le service et l'assistance au Genius Bar. Jusqu'à nouvel ordre, nous prendrons des précautions supplémentaires, telles que la vérification de la température corporelle, le maintien de la distance minimale et le port de couvertures et horaires de bouche à nez, pour garantir que les clients et les employés restent en bonne santé."

Les employés auront pour mission durant les horaires d'ouverture de veiller à la distance entre chaque visiteur, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Apple Store. Un nombre limité de personnes pourra accéder au magasin, les autres attendront à l'extérieur.

La vigilance est le mot d'ordre communiqué par la direction d'Apple. Celle-ci est consciente qu'il est inconcevable de laisser les Apple Store fermé jusqu'à qu'un vaccin soit trouvé pour le Covid-19. La reprise d'activité est inévitable, mais elle doit se réaliser dans les meilleures conditions, pour les employés comme pour les milliers de visiteurs quotidiens.