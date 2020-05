Apple TV+ : Defending Jacob cartonne et l’épisode 5 est disponible

Medhi Naitmazi

Comme chaque vendredi, Apple TV+ accueile de nouveaux contenus. Cette fois, il s'agit de l’épisode 5 de la avec Chris Evans, Defending Jacob, un programme qui cartonne apparemment sur le service de streaming. Une part sans doute significative du record absolu dans les services lors de la publication des résultats de T2 2020 de la firme.

Defending Jacob : le nouveau hit d’Apple TV+

En rapportant les revenus d'Apple sur T2 la semaine dernière, Tim Cook notait qu'Apple TV+ se portait bien car de plus en plus de personnes regardaient du contenu pendant le confinement. La dernière série scénarisée originale, Defending Jacob, pourrait en être un fer de lance.



Apple n’a évidemment pas dévoilé de chiffres sur le nombre de téléspectateurs, mais les dernières estimations faisaient état de 40 millions d’abonnés. Apple TV+ a fait ses débuts avec seulement quatre séries scénarisées originales, dont The Morning Show, l'émission la plus récompensée du service, mais le service s’étoffe de plus en plus avec donc des séries comme Home Before Dark, Amazing Stories et plus récemment Defending Jacob, avec Chris Evans.



Selon plusieurs sources de Deadline, Defending Jacob se classe parmi les trois premières de la série sur Apple TV+, enregistrant un grand week-end d'ouverture et une audience en constante augmentation au cours de la semaine 2, et même une audience multipliée par cinq au cours de ses 10 premiers jours.



Défendre Jacob (en français) aurait également établi des records Apple TV+ au niveau de l'engagement des téléspectateurs. La grande majorité des téléspectateurs qui ont testé la série lors de sa première apparition ont regardé les trois épisodes disponibles, et presque tous ceux qui ont regardé ceux-ci ont également terminé le quatrième épisode sorti le 1er mai. L'épisode 5 sera disponible ce vendredi, voici les extraits :

Apple TV+ a été déployé le 1er novembre 2019 dans plus de 100 pays et a lancé 26 programmes originaux au cours de ses six premiers mois. Ils ont remporté 36 nominations à ce jour.

Un mot sur la série

Créé et écrit par Mark Bomback sur la base du roman à succès de William Landay, Defending Jacob raconte l'histoire d'Andy Barber (Evans), un père accusé que son fils Jacob (Jaeden Martell), 14 ans, soit un meurtrier. Ce qui complique encore les choses, c'est qu'Andy est un procureur adjoint déchiré par son devoir envers son bureau et son amour pour son fils. Michelle Dockery joue la femme d'Evans et la mère de Jacob, Laurie.



La série est issue de Paramount Television et Anonymous Content. Morten Tyldum dirige les productions exécutives. Showrunner Bomback, Evans et Tyldum produisent avec Rosalie Swedlin et Adam Shulman pour Anonymous Content.



Encore un bon programme pour aider le catalogue d'Apple TV...