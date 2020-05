Le nouveau MacBook Pro 13,3" est disponible les nombreux revendeurs

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Faut-il vraiment acheter le MacBook Pro 13,3 pouces sur l'Apple Store en ligne ? La réponse est non, si vous souhaitez l'avoir rapidement. Comme partout ailleurs, Apple traite les commandes par ordre chronologique et depuis le début de la précommande, les délais de livraison ont vite augmenté ce qui n'est pas forcément le cas chez certains revendeurs.

Le MacBook Pro 13,3 pouces en précommande chez les revendeurs

Cela fait déjà 4 jours que Apple a dévoilé le nouveau MacBook Pro 13 pouces. Au programme nous avons un Mac plus puissant et un stockage doublé sur les versions standard.

Comme d'habitude le MacBook Pro est disponible en précommande sur l'Apple Store en ligne et l'est également les jours qui suivent chez les revendeurs. Vous pouvez dès maintenant l'acheter chez Darty, la Fnac, et Boulanger. Le prix est le même que sur l'Apple Store en ligne, mais avec des délais de livraison plus courts !

Certains revendeurs vous proposent des facilités de paiement que ne proposent pas Apple ou des avantages si vous détenez leur carte de fidélité.

Si vous n'êtes pas pressé, nous vous recommandons d'attendre quelques semaines, puisque les premières promotions de -10% (grand maximum) apparaissent un peu partout.

Pour les étudiants, n'oubliez pas que vous avez des réductions spéciales en présentant un justificatif. Vous pouvez vérifier votre statut via Apple par le site, par téléphone, par chat ou en vous rendant dans un Apple Store quand ils rouvriront.