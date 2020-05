Skoda présente son SUV électrique Enyaq

C'est sur les routes irlandaises que Skoda a dévoilé son nouveau SUV électrique, avec un court essai pour les professionnels présents sur place. Bien que les formes soient là, le design final est masqué par un camouflage : il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de la présentation officielle, puisqu'elle aura lieu en juin ou en septembre, pour une commercialisation fin 2020. À première vue, le véhicule prend la forme d'un BMW X3 qui mise sur la sobriété à l'intérieur, avec un écran tactile de 13 pouces permettant de gérer les fonctionnalités de cette dernière, mais également la connectivité. Skoda lancera cinq versions de son Enyaq iV, trois en deux roues motrices, deux en version 4x4, pour une autonomie allant de 340 km à 500 km. Niveau moteur, on ira aux alentours de 148 ch tandis qu'une version sportive A-SUVe vRS profitera d'une accélération de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. La version de base devrait se situer aux alentours de 32 000 €, hors bonus.

Au cours de la journée de jeudi, le célèbre constructeur tchèque Skoda a présenté sa contre-attaque sur le marché du SUV électrique ! En effet, nous avons pu avoir un aperçu du véhicule Enyaq, encore camouflé, mais qui laisse entrevoir ses lignes et ses promesses. Il faut dire que la petite nouvelle n'est encore qu'à l'étape de présérie, mais la firme a laissé une poignée de journalistes chanceux essayer sa création !

