Uber : une perte trimestrielle estimée à 2,9 milliards de dollars

Il y a 54 min (Màj il y a 54 min)

Guillaume Gabriel

On le voit tous les jours, le coronavirus affecte de nombreuses sociétés dans le monde, peu importe leur taille. Seulement, quand on parle de grosses écuries, les pertes affichées sont toujours plus impressionnantes...



On pense notamment à Apple qui a du revoir à la baisse tous ses objectifs, Airbnb qui a du licencier une grande partie de ses utilisateurs, et aujourd'hui c'est Uber qui fait face à la dure réalité.



En effet, le géant du VTC vient de publier les résultats du premier trimestre et affiche une perte estimée à 2,9 milliards de dollars à cause de la pandémie. La plus grande de son histoire...

Uber : la pandémie fait des ravages

Ce fameux premier trimestre 2020, de nombreuses entreprises risquent de s'en rappeler... C'est notamment le cas de Uber qui vient de déclarer un chiffre d'affaires de 3,54 milliards de dollars, avec une perte de 2,9 milliards de dollars.



Son activité de covoiturage a baissé de 3% durant cette période, tandis que son service de livraison de plats, Uber Eats, a grimpé de 54% d'une année sur l'autre, confinement oblige.



Un confinement qui a augmenté la commande de nourriture, mais qui a également condamné les chauffeurs à se contenter de maigres courses. L'entreprise a annoncé cette semaine qu'elle licencierait 3 700 employés à temps plein, soit environ 14% de ses effectifs...

