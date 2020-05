L'iPhone 11 représente 68% du marché indien des smartphones «ultra-premium»

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

S'il est facile d'avoir une représentation des chiffres des ventes de l'iPhone aux États-Unis et en Europe, les autres marchés sont un peu plus silencieux.



C'est notamment le cas de l'Inde qui, malgré un pouvoir d'achat faible, semble être un pays prometteur pour la Pomme, encore plus sur le segment des smartphones «ultra-premium».

L'iPhone 11 d'Apple capture 68% du marché indien des smartphones «ultra-premium»

Même si Apple n'a pas réellement réussi à se faire une place sur le marché indien du côté des smartphones de monsieur Tout-le-monde, la Pomme a tout de même décroché une place de choix sur le secteur de l'ultra-premium.



C'est grâce à son iPhone 11 que Cupertino affiche 62,7% du segment des smartphones de 500 $ et plus au premier trimestre 2020. Selon le cabinet IDC, la firme a doublé son chiffre par rapport à la même période, l'année précédente.



Dans l'ensemble, le marché indien des smartphones a progressé de 1,5% avec 32,5 millions d'unités expédiées. Xiaomi, vivo, Samsung, realme et Oppo sont les meilleurs vendeurs durant cette période.



Source