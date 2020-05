iPhone 12 Plus ou iPhone 12 Max : quel nom pour le 4ème ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Si nous en savons une palanquée sur la prochaine cuvée d'iPhone 12 à venir en septembre prochain, le quatrième modèle est encore un mystère. En effet, Apple est fortement soupçonnée de préparer un modèle supplémentaire pour élargir la gamme et offrir encore plus de choix à ses clients.



Nous aurons donc l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max et ... ? Voici notre avis.

iPhone 12 Max

La première possibilité s'appelle "iPhone 12 Max". Il s'agit d'une déclinaison que l'on retrouve actuellement sur l'iPhone 11 Pro et l'iPhone XS Pro. Apple a utilisé le terme Max pour expliquer que le terminal est le plus grand (et le plus cher) jamais commercialisé par la marque. Mais pour un iPhone 12 "basique", cela parait finalement peu probable. Le quatrième iPhone devrait être avec une dalle de 5,4 pouces, alors que l'iPhone 11 actuel fait 6,1 pouces. La logique voudrait donc qu'on nomme le plus petit modèle en iPhone 12 et renomme le successeur des iPhone XR et iPhone 11 en iPhone 12 Max.

iPhone 12 Plus

Mais notre intuition nous dit qu'Apple va plutôt retourner vers le mot clé "Plus". Comme l'iPhone 8 Plus qui se distinguait de l'iPhone 8 par son plus grand écran, l'iPhone 12 sera accompagné de l'iPhone 12 Plus. Une manière de faire comprendre qu'il s'agit de la gamme intermédiaire mais qu'il s'agit du plus grand modèle.



C'est pour nous le nom le plus plausible afin d'avoir une cohérence dans la nomenclature. Mais Apple pourrait nous surprendre en changeant par exemple le nom du petit nouveau de 5,4 pouces avec un iPhone 12 Air ou iPhone 12 Mini.

iPhone 12 : les nouveautés attendues

Pour finir, nous vous rappelons que les quatre iPhone 12 auront de nombreuses nouveautés, dont une partie en commun. Les rumeurs et fuites convergent toutes sur un iPhone de 5,4 pouces, deux iPhone de 6,1 pouces et un iPhone de 6,7 pouces.



Voici leurs points communs :

Un nouveau design plus carré façon iPhone 4 et iPad Pro

La 5G

Un écran OLED

La recharge inversée

Une encoche réduite

Trois capteurs arrière ?

L'iPhone 12 Pro (et Max) aura quelques petits plus :

Un quatrième capteur photo ToF

Un écran OLED nouvelle génération

Une puce 5G plus rapide

Un design premium

Des bordures plus fines autour de l'écran

Un coloris bleu marine spécifique

Enfin, si vous voulez en savoir plus sur les tarifs, nous avions publié les prix des iPhone 12 il y a quelques jours.