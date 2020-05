Pawnbarian : un jeu d'échecs sanglant en approche sur iOS, Android et PC

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Pawnbarian vient de nous être dévoilé par le développeur Jan Wojtecki. Si vous aimez les jeux de stratégie au tour par tour comme Hoplite, ceux qui ne payent pas de mine mais qu'on n'arrive plus à décrocher, tendez vos oreilles.



Basé sur les échecs et les jeux de cartes, Pawnbarian emprunte également au genre Roguelike avec des monstres et des donjons à explorer. Tout cela se passe un plateau d'échecs miniature.



Regardez le trailer vidéo :

Mélange des genres par excellence, Pawnbarian est donc le fruit d'un seul développeur. D'abord conçu en une semaine dans le cadre de la 7DRL (7 Day Rogue-Like), le jeu de Jan Wojtecki a tellement été apprécié que ce dernier a continué à bosser dessus.



L'idée est que vous jouez avec les cartes de votre deck afin de déplacer votre pion, le Pawnbarian, à travers chaque niveau d'un donjon pour vaincre les ennemis, collecter des objets et aller toujours plus loin. Mais pour ne pas être un énième Roguelike, Jan a ajouté une composante "échecs" avec des cartes représentant les différentes pièces du jeu de plateau et qui, logiquement, ne peuvent se déplacer que selon les règles de ce dernier. Ainsi, un cavalier ne peut agir qu'en "L", un fou en diagonale, un pion en avant (sauf pour manger), la tour sur un axe horizontal ou vertical, etc. Même si vous ne connaissez pas les échecs, finalement ce n'est pas si grave puisque le titre vous indique les cases possibles quand vous sélectionnez une carte. A chaque niveau, vous avez donc un deck spécifique avec un nombre de coups limités qu'il faudra bien enchainer pour venir à bout des monstres présents. Certains sont simples et se font éliminés du premier coup, d'autres comme la pieuvre se multiplient quand vous les atteignez. Et il semble qu'après chaque niveau accompli, il y ait des bonus à récupérer, toujours avec le même gameplay.



Si malgré tout, vous n'avez pas complètement saisi le principe, je vous invite à tester la démo Web du jeu en accédant au site officiel. Vous pourrez même vous inscrire pour participer aux tests bêta de la version mobile de Pawnbarian. Les joueurs ayant adoré Hoplite (comme nous), attendrons donc impatiemment la sortie de Pawnbarian sur mobile et sur ordinateur prévue pour T2 ou T3 d'après le développeur.



Voici un aperçu du jeu que l'on vient de tester sur Mac :