iPhone SE 2020 : Il y a moins d'attente pour recevoir sa commande

Il y a 3 heures

Julien Russo

6

Le cabinet d'analyse JP Morgan s'est intéressé aux délais de livraison de l'iPhone SE 2020 partout dans le monde. Les premières semaines ont été difficiles, Apple a dû répondre à une forte demande avec de faibles stocks à cause des légers ralentissements sur les chaines de productions. Aujourd'hui, les choses vont mieux et il est plus rapide d'obtenir un iPhone SE 2020 commandé en ligne.

Un délai d'attente de 10 jours

Samik Chatterjee a communiqué une note d'investisseurs qui a été vue par AppleInsider. L'analyste explique que la firme de Cupertino arrive à livrer de plus en plus vite les commandes d'iPhone SE. En effet, jusqu'à la troisième semaine après l'annonce, le nouvel iPhone affichait jusqu'à 18 jours maximum pour le délai de livraison. Aujourd'hui, nous sommes à 10 jours.

Cela pourrait être le résultat d'un réapprovisionnement plus conséquent des stocks d'Apple, ce qui lui permet de répondre plus facilement à la demande des revendeurs, mais aussi des clients qui viennent passer commande sur l'Apple Store en ligne.

Aux États-Unis aussi on remarque une diminution du délai d'attente pour réceptionner le nouvel iPhone. Les Américains sont passés de 22 jours (à la troisième semaine) à 15 jours aujourd'hui. Notons quand même que l'iPhone SE 2020 rencontre un joli succès avec 35% des expéditions d'iPhone.

Au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine et dans le reste de l'Europe, en moyenne l'iPhone SE 2020 représente 15% des ventes d'iPhone en ce moment !



Cette chute des délais de livraison est peut-être le signe d'une accélération de la production dans les usines, mais cela pourrait aussi être dû à une baisse de la demande. À cause du Covid-19, les ventes de smartphones sont moins importantes et chaque fabricant est concerné que ça soit Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi...

Le manque d'innovation avec notamment un écran "à l'ancienne" pourrait être l'une des raisons de l'essoufflement de la demande, ce qui serait inquiétant pour l'avenir puisque l'iPhone SE 2020 vient de sortir !

Difficile à pronostiquer quand Apple ne donne aucune visibilité. La seule information que l'on possède à propos des ventes d'iPhone SE 2020 provient de Tim Cook. Le CEO d'Apple a affirmé qu'il y avait une forte demande d'iPhone SE après l'annonce des résultats trimestriels.