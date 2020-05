Le MacBook Air 2020 est bien plus lumineux sous Windows

Il y a 5 heures

Alban Martin

1

Le nouveau MacBook Air 2020 préfère-t-il Windows ? C'est ce qu'on pourrait se dire après la parution d'un test de NotebookCheck qui s'est amusé à mesurer la luminosité du dernier ultrabook d'Apple sous macOS et sous Windows avec BootCamp.



L'ordinateur d'entrée de gamme sorti il y a quelques semaines est donné pour 400 nits en ce qui concerne la luminosité de son écran LCD. Mais sous Windows, la dalle monte à pratiquement 550 nits.

Le MacBook Air 2020 est plus fort sous Windows

Le benchmark de nos confrères a surpris plus d'un client. L'écran du dernier MacBook Air 2020 atteint 415 nits sous macOS et 547 nits sous Windows 10 quand celui-ci est installé via l'utilitaire BootCamp d'Apple. La différence est énorme avec plus de 30% de luminosité en plus quand c'est le système d’exploitation de Microsoft qui est au commande. Par contre, la précision des couleurs est toujours à l'avantage de macOS, alors que le contraste est égal sur les deux OS.



Mais comment expliquer cette différence de luminosité ? Voici quelques hypothèses :

Tous les écrans d'un même modèle n’atteignent pas la même luminosité maximale. C'est pour cela qu'Apple affiche une valeur de 400 nits par défaut. Un peu comme la puissance des voitures qui peut varier d'une unité à l'autre.

Luminosité est peut-être contenue sous macOS pour préserver la précision des couleurs. C'est pour cela que Windows est moins bon sur ce point, même après étalonnage.

L’écran du MacBook Air est juste bridé, pour ne pas empiéter sur le MacBook Pro 13 pouces. Logique et très courant dans l'industrie. Après tout, une luminosité plus forte est vendeur.

Maintenant, à vous de nous donner votre avis sur ce sujet. Pensez-vous qu'Apple limite l'intensité pour préserver les couleurs ou juste pour avoir une gamme claire avec le MacBook Pro 13 pouces et ses 500 nits ? Pour information, l'autre différence sur la dalle qui affiche la même résolution sur les deux modèles concerne la gestion des couleurs avec du sRGB sur le Air et une large gamme de couleurs P3 sur le Pro.