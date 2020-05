Photoshop Camera : l'application est en précommande sur l'App Store

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

À l'occasion de la dernière conférence Adobe MAX, le célèbre éditeur a dévoilé les nouvelles versions de ses outils et logiciels, faisant le point autour de ses nouveautés.



Parmi elles, il était question d'une nouvelle application du nom de Photoshop Camera, permettant de mettre la main sur des outils rapides, mais efficaces, notamment en vue des partages sur les réseaux sociaux.



Après une période de bêta fermée, l'application est désormais disponible en précommande sur l'App Store, avec une sortie fixée au 13 juin prochain.

Photoshop Camera : en précommande sur l'App Store

Adobe Photoshop Camera est une application d'appareil photo intelligente gratuite qui suggère les meilleurs filtres et effets pour vos photos — avant même que vous la preniez. Affichez votre style unique avec des objectifs et des filtres parfaitement instagramables inspirés de vos artistes et influenceurs préférés. Et comme l'application ne demande aucune connaissance de Photoshop, vous pouvez partager votre univers le plus simplement du monde.

Ainsi, les utilisations pourront retrouver plus de 80 filtres personnalisés pour plusieurs types de photographie : bien sûr, il sera possible d'ajouter vos préférés à vos favoris, pour les appliquer plus rapidement.



Les développeurs ont également travaillé sur des fonctionnalités profitant de l'intelligence artificielle, pour embellir vos photos en seulement quelques secondes.



Une application qui risque de faire un carton auprès des jeunes et les utilisateurs des réseaux sociaux. Il faudra iOS 12 minimum pour installer l'appli d'Adobe.

