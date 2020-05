La nouvelle Apple Watch 6 mesurerait la pression artérielle sans aide extérieure

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Chaque année, Apple travaille sans relâche pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa montre connectée, l'Apple Watch. Dans les plans de la future version 6, la Pomme intégrerait un capteur permettant de mesurer avec précision la pression artérielle.



Une nouveauté déjà évoquée quelques semaines auparavant, mais qui refait parler d'elle, puisque Cupertino aurait réussi à mettre au point une technologie qui ne nécessiterait aucun périphérique supplémentaire.

L'Apple Watch 6 avec un capteur de pression artérielle ?

Quand on parle de mesurer la pression artérielle, on a forcément l'image d'un brassard de tension, habituellement nécessaire pour pouvoir réaliser cela.



Il faut savoir que les Apple Watch actuelles sont capables de mesurer la pression, en plus de la fréquence cardiaque, mais pour cela, il est nécessaire d'acheter un accessoire en plus.



Seulement, selon un nouveau brevet publié, Apple aurait trouvé la solution pour se passer d'un brassard grâce à de nouveaux capteurs, permettant ainsi aux possesseurs de la montre d'avoir un nouvel indicateur de problèmes de santé.

Ces dispositifs peuvent aider à réduire les problèmes de traitement du signal car un ou plusieurs nœuds de détection de pression préférés du réseau de capteurs peuvent être identifiés et les signaux de pression reçus à partir de ceux-ci peuvent nécessiter moins de correction d'erreurs ou de traitement. Ces appareils peuvent fournir un appareil de surveillance de la pression artérielle plus pratique et plus précis.



