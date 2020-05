Sleep Cycle : La meilleure application de surveillance du sommeil est de retour sur Apple Watch

Pour ce nouveau lancement, l'éditeur a opéré plusieurs modifications dans le fonctionnement de son application sur l'Apple Watch. Dans la précédente version, Sleep Cycle vous demandait d'activer le micro pour écouter votre sommeil. Ce n'était pas génial pour l'autonomie de la montre, mais également pour des raisons de confidentialité . Le développeur de Sleep Cycle a annoncé se servir désormais d'autres astuces disponibles depuis watchOS 6 pour suivre votre sommeil. Sans rentrer dans les détails, elles seraient tout aussi efficace s que l'écoute permanente. Dans les nouveautés, on retrouve aussi un réveil qui se règle sur une plage horaire. Il aura pour mission de vous réveiller au meilleur moment , pour que vous ayez le moins de difficultés à vous lever. Exit le bruit du réveil, il sera possible de se réveiller avec des petites vibrations discrètes sur votre poignet. Sleep Cycle va aussi surveiller votre fréquence cardiaque pendant votre sommeil.

Dormez-vous bien la nuit ? Aimeriez-vous une aide pour vous endormir plus rapidement le soir ? Sur ces deux points, Sleep Cycle peut vous aider. L'application est officiellement de retour sur votre poignet ! Après un retrait pour des problèmes de compatibilité suite au passage sur iOS 13, l'éditeur à travailler sur l'application et elle vient de faire son grand retour sur watchOS en tant qu'application indépendante.

