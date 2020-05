Super Fowlst 2 : le nouvel opus débarque ce mois-ci

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

En novembre 2018, nous avions la chance de faire connaissance avec un certain Super Fowlst, un jeu d'action dans lequel le joueur contrôle un poulet qui se lance à la chasse aux monstres et aux trésors, tout en s'aidant de gadgets pour venir à bout de ses objectifs.



La création du studio CatCup Games avait alors reçu énormément de retours positifs, poussant les développeurs à travailler sur un second opus. La belle nouvelle, c'est que Super Fowlst 2 (v1.0, 58 Mo, iOS 11) vient d'entrer en précommande sur l'App Store, avec une sortie plus tard ce mois-ci.

Super Fowlst 2 : le poulet est de retour !

Les démons sont plus méchants, les boss sont plus gros et il n'y a toujours qu'un seul poulet qui peut les arrêter!



Fowlst revient donc dans une nouvelle aventure qui n'est autre que la suite des deux premiers opus : le but est toujours le même, venir à bout des ennemis et devenir riche !



Les développeurs promettent un bel opus avec plus de niveaux, le support des manettes, de nouveaux ennemis, des portails, de nouveaux boss et plus encore.



Super Fowlst 2 sortira gratuitement sur iOS et Android le 26 mai avec un achat intégré de 5,49€ pour mettre fin à la publicité !

Télécharger le jeu Super Fowlst 2