Audi utilise de vieilles batteries pour recharger ses voitures électriques

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Audi a développé un système de charge tout-en-un intéressant pour les véhicules électriques avec des batteries intégrées dans un conteneur avec un système de porte en forme de papillon.



Si cela ne parait pas incroyable en soi, il faut préciser que l'idée derrière est de minimiser la pollution générée par les batteries en fin de vie. Il s'agit de recycler d'anciennes unités pour les transformer en chargeur.

Un conteneur avec de vieilles batteries pour recharger les nouvelles

La révolution électrique est loin d'être terminée, notamment en raison de l'autonomie encore trop limitée et des systèmes de recharge trop clairsemés et lents pour remplacer le bon vieux pétrole. En revanche, dans la course à l'écologie, Audi propose une alternative intéressante avec un système de charge assez puissant utilisant des batteries e-tron et des bornes de recharge rapide usagées.

Le système de recharge tout-en-un est composé de trois blocs de la dimension d’un conteneur dont chacun est équipé de quatre systèmes de batteries e-tron usagées qui fournissent 700 kW à trois bornes de recharge avec une capacité de stockage d’environ 1,0 MWh. Audi a travaillé en collaboration avec la société suisse ABB pour développer ce système nomade, qui permet également de ne pas solliciter le réseau électrique local.



Chaque conteneur est équipé de 400 modules de batteries e-tron recyclées, soit pratiquement 11 batteries complètes permettant une charge totale de 1,2 MW. Avec cette station-électrique, il est ainsi possible de charger jusqu'à 8 Audi e-tron simultanément et même de regrouper la puissance des huit unités en quatre points de charge de 300 kW afin de charger complètement l’Audi e-tron GT en 20 minutes.



Ce système innovant a été déployé pour la première fois au Forum économique mondial de Davos au début de cette année.



Lors de l'événement, Audi a exploité une flotte de SUV électriques e-tron pour transporter des personnes et a utilisé ces systèmes pour recharger le véhicule. En chargeant les conteneurs d'hydroélectricité, leur flotte était vraiment à zéro émission et neutre en carbone.



Audi donne quelques chiffres sur le système de charge :

4500 cellules de batterie Li-ion de seconde vie

Puissance de charge totale de 1200 kW

Capacité de stockage de 1 000 kWh

20 bornes de recharge

Charge ultra-rapide de 15 minutes

20 autres cas d'application prévues cette année

Pour l’année 2020, déjà plus de 20 autres cas d’application des conteneurs de recharge mobiles sont prévus, par exemple durant la Formule E à Rome. À l’avenir, les concessionnaires et autres clients de flotte pourraient profiter de ce système pour optimiser les coûts énergétiques et lisser le coût d'acquisition avec une seconde vie pour les batteries. De même, les conteneurs de recharge mobiles peuvent compléter les points de recharge existants au niveau de nœuds de communication, par exemple durant les vacances dixit e-hub. C’est pourquoi le réseau de recharge IONITY qui réunit plusieurs constructeurs automobile étudie actuellement l’utilisation de conteneurs mobiles dans la construction de parcs de recharge High Power Charging en Europe.



Voilà un sérieux concurrent au nouveau Supercharger mobile de Tesla alimenté par le Megapack...