Chaos Road débarque malheureusement sur iOS

Il y a 4 heures

Alban Martin

2

Chaos Road vient d'atterrir sur l'App Store, après avoir été téléchargé plus d'un million de fois sur le Play Store d'Android. Mais malheureusement, le jeu n'est pas mieux, il s'agit d'un simple portage du titre de Zeeppo qui n'a pas grand chose pour lui.



Regardez le trailer vidéo :

Chaos Road : en route vers le chaos ?

Sur le papier, Chaos Road est intéressant avec une sorte de shoot'em up qui emprunte aux jeux de course vue de haut. Alors qu'il faut débarrasser la ville du chaos en éliminant les multiples criminels qui la gangrènent à l'aide d'armes à faire pâlir l'Aston Martin de James Bond, la réalisation ne suit pas, tout comme le gameplay. Si vous avez lu ici et là que Chaos Road était un bon jeu mobile, c'est peut-être pour d'autres raisons.



Un scénario creux, une vilaine réalisation, un gameplay simpliste et un modèle pay-to-win composent ce fabuleux tableau. Ne perdez pas de temps avec les missions quotidiennes qui sont censées vous apporter des récompenses pour améliorer vos bolides et vos performances.



Si vous voulez un bon jeu de course fun, il y a KartRider Rush+ qui vient de sortir, et si vous voulez un vrai shoot'em up, il y a Juicy Realm, lui aussi tout neuf. Et des bons jeux comme eux, il y en a des tonnes !





Notre avis sur "Chaos Road"

La note 1 / 5

