Hundred Soul : un RPG d'action à la Devil May Cry sur iOS et Android

Hundred Soul : The Last Savior vient d'être lancé officiellement sur iOS et Android avec en ligne de mire des jeux comme Monster Hunter et autre Devil May Cry. Une superbe réalisation 3D, un univers fantasy riche et de l'action à gogo.



Voici un nouveau jeu qu'on vous fait découvrir avant tout le monde, en exclusivité.



Regardez le trailer vidéo :

Hundred Soul : The Last Savior : le nouveau HIT sur mobile ?

Dans Hundred Soul The Last Savior, si le scénario du jeu de Hound13 ne commence pas de la plus originale des manières (« Parangon, vous êtes le dernier espoir de l'humanité »), en revanche la réalisation et le gameplay donnent le ton.

Le gameplay

Alors que de nombreux beat'em all ou hack & slash sont axés sur la répétition des contrôles, Hundred Soul apporte une touche de tactique avec de multiples combinaisons rendues possibles grâce à vos équipements mais aussi vos alliés, ainsi que par le timing qu'il faut pour attaquer les adversaires. Si l'action est omniprésente, il faut savoir patienter, observer et attaquer au bon moment afin d'exploiter les faiblesses de vos ennemis.



Tout cela ne se fera pas en un jour avec à l'écran de nombreux boutons d'action qui demanderont naturellement un temps d'adaptation. Par exemple, pour défaire le boss numéro 2, il va falloir mourir plusieurs fois. En effet, ce n'est pas en lui donnant 3 coups sans réfléchir qu'il vous laissera l'éliminer. Vous devez vraiment connaître le système de combat et esquiver les attaques pour espérer aller plus loin. La plupart des boss vous abattront en environ 5 coups si vous ne faites pas attention.

Les graphismes

Du côté de la réalisation et des graphismes, là encore Hundred Soul nous surprend avec des environnements et des personnages travaillés et réalistes, obtenus en exploitant le fameux moteur Unity. Pour un jeu mobile (décidément, nous allons arrêter de dire cela), c'est une claque visuelle. Mieux, les animations suivent et profitent de nombreux détails pour un rendu global plaisant et dynamique. Regarder les capes ou les cheveux de vos personages voler est un vrai plaisir, surtout si vous avez un appareil récent car Hundred Soul tourne en 60 fps.

Un jeu gratuit à installer d'urgence

Après quelques moments passés en sa compagnie, on ne peut que recommander Hundred Soul à tous les fans de jeu d'action RPG qui cherchent de la nouveauté sur iPhone, iPad et Android. Par contre, bien que gratuit au téléchargement, Hundred Soul affiche plusieurs achats intégrés pour grimper de niveaux plus facilement ainsi que d'autres pour avoir du contenu supplémentaire. Il faudra voir sur la durée si l'équilibre n'est pas trop affecté par les joueurs qui payent vis-à-vis de ceux qui jouent sans rien dépenser.





Notre avis sur "Hundred Soul"

La note 4,5 / 5

Enfin, sachez que le jeu pourrait ne pas fonctionner correctement sur les appareils inférieurs à l'iPhone 6S explique l'éditeur. De même, il faudra au minimum iOS 9.0. Et si vous avez un appareil Android, rendez-voss sur le Play Store. Android 5.1 minimum requis.

