Le jeu d'action Sengoku débarque sur iOS et Android via ACA NeoGeo

Il y a 8 heures

Comme chaque semaine ou presque, la collection ACA NeoGeo de SNK et Hamster reçoit un nouveau titre. Il s'agit du jeu d'action Sengoku que l'on peut désormais télécharger sur iOS et Android. Sengoku est un beat'em all comparable à un certain Streets of Rage que l'on a vu tout récemment. Les amateurs des classiques des années 90 ont une nouvelle app à se mettre sous la dent.

Sengoku est disponible sur l'App Store et le Play Store

Sengoku a été lancé en 1991 et les joueurs se battent contre des fantômes du passé qui ont été ressuscités dans la ville de Washington. Les joueurs utiliseront des personnages spéciaux après les avoir libérés et passeront d'un loup en armure à un samouraï ou un ninja en fonction de la situation. Pour avoir une idée de la façon dont le jeu Hamster se déroule, regardez le trailer de la version originale sur console :

Si vous n'avez pas encore essayé l'un des jeux de cette série, sachez que la série ACA NeoGeo de Hamster dispose de nombreuses commodités modernes par rapport aux consoles comme la sauvegarde automatique, le support des manettes ou encore la synchronisation iCloud. Mieux, les versions mobiles sont vendues à moitié prix par rapport aux consoles.



Découvrez Sengoku ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La série ACA NeoGeo comprend des jeux comme Samurai Shodown, Metal Slug 5, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, etc.

