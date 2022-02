Big Tournament Golf : le nouveau jeu ACA NEOGEO sur mobile

Après la sortie récente de The King of Fighters 2002 en version ACA NeoGeo, SNK et Hamster viennent de sortir Big Tournament Golf sur iOS et Android. Contrairement aux autres classiques de SNK, Big Tournament Golf AKA Neo Turf Masters était déjà disponible sur DotEmu, mais a été retiré de la liste il y a quelque temps. Si vous avez raté le coche, cette version ACA NeoGeo est le seul moyen de posséder et de jouer à Big Tournament Golf sur iOS et Android.

BIG TOURNAMENT GOLF ACA NEOGEO est arrivé sur iOS et Android

Big Tournament Golf a fait ses débuts en 1996. Vous pouvez incarner l'un des six golfeurs sur différents parcours dans une simulation qui a vieilli mais qui est toujours aussi exigeante. Cette nouvelle version permet de jouer contre d'autres joueurs dans les modes Stroke Play et Match Play.

Si vous n'avez pas suivi la série sur aucune plateforme, SNK et Hamster ont apporté de multiples classiques sur les plateformes PS4, Switch et Xbox avec des commodités modernes comme la synchronisation et les sauvegardes automatiques. Depuis fin 2021, la gamme fait désormais lentement son chemin vers le mobile avec parfois plusieurs sorties par semaines. Les jeux ACA NeoGeo sont vendus au prix de 3,99€ chacun sur l'App Store et Google Play. Pour le moment, nos préférés sont KOF 2002 et Metal Slug 5, le reste étant vraiment daté. Mais nous allons testé ce Big Tournament Golf dans les prochains jours.

Télécharger BIG TOURNAMENT GOLF ACA NEOGEO à 3,99 €