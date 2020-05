PUBG Mobile : lancement de la saison 13 du Royale Pass

La semaine dernière, nous apprenions que les développeurs de PUBG Mobile (v0.18.0, 2,3 Go, iOS 9.0) mettaient à jour le célèbre Battle Royale pour apporter notamment une refonte de la carte Miramar.



En effet, cette dernière propose désormais plus de zones, de nouveaux objets et un climat... capricieux ! Cette update de la carte n'était autre que le prémisse de l'arrivée de la saison 13 du Royale Pass.



La belle nouvelle, c'est que le coup d'envoi vient d'être donné, et que cette dernière apporte quelques changements.

PUBG Mobile : la saison 13 apporte de la nostalgie

Pour sa nouvelle saison du Royale Pass, les développeurs de PUBG Mobile misent sur la nostalgie en arborant le thème 'Toy Playground' ! Se basant donc sur les jouets de notre enfance, il sera possible de débloquer une variété de skins d'équipement et de tenues rappelant les joies de certains d'entre eux.



Les stars de cette saison ne sont autres que les Carton Rangers qui pourront se débloquer au fil des niveaux, à condition d'acheter le Battle Pass de cette saison.



Quand ils atteindront le niveau 50, les joueurs pourront choisir entre le Ice Ranger et le Fire Ranger. S'ils atteignent le rang 100, ils s'empareront de l'ensemble Ultra Defender.

