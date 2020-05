En Italie, les Apple Store rouvriront leurs portes à partir du 19 mai

Petit à petit, les choses reviennent à la normale en Italie : après une période de souffrance avec l'arrivée brutale du COVID-19 dans le pays, les italiens ont commencé le déconfinement avec réouverture progressive des commerces.



Apple a annoncé aujourd'hui que les portes de son Apple Store du centre commercial Nave de Vero dans la région de Venise seront ouvertes à partir du 19 mai prochain.

Apple continue à rouvrir ses Apple Store

Le plus dur semble être derrière eux : en Italie, le déconfinement suite au coronavirus continue, et Apple en profite pour mettre en marche ses ventes et ses points de vente physiques.



La firme à la Pomme commencera le 19 mai prochain à Venise, du côté de centre commercial Nave de Vero, avec des horaires d'ouverture modifiés, allant de 11 h à 19 h.



Nos confrères du site italien iSpazio a annoncé qu'Apple devrait ouvrir 10 de ses 17 magasins dans le pays à cette date, mettant de côté ceux des régions de Piémont et de la Lombardie.



Bien sûr, Apple appliquera les mêmes mesures de sécurité qu'en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Suisse, en Corée du Sud et Aix États Unis : de la distance sociale et la vérification des températures des clients.