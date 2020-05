Le Magic Keyboard 2020 pour iPad Pro est en promo

Hier à 20:55

Medhi Naitmazi

Présenté en même temps que le nouvel iPad Pro 2020, le Magic Keyboard est arrivé près d'un mois plus tard. Disponible depuis peu, il fait de la tablette d'Apple un vrai outil professionnel grâce à un étui clavier doté d'un trackpad de grande qualité. Mais la qualité a un prix 339€ en version 11 pouces et même 399€ pour la grande tablette 12,9 pouces.



Heureusement, on vous a déjà dégoté une promotion pour réduire un peu la facture.

Le Magic Keyboard est en promotion

Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro est compatible avec les iPad Pro 2018 et iPad Pro 2020. Il est équipé d'un clavier rétroéclairé avec des touches à la course réduite, d'une nouvelle charnière inclinable selon vos désirs et d'un trackpad qui permet d'avoir un curseur sur iPadOS 13.4 et supérieur. Le design est très élégant et le rendu haut de gamme avec même un port supplémentaire pour charger la tablette et libérer la prise USB-C de base pour d'autres accessoires comme un écran externe.



Si c'est l'accessoire qu'il vous manque, sachez que Boulanger est en promotion chez Boulanger dans sa version 11 pouces, alors qu'il est toujours vendu au prix fort chez Apple ou Amazon.

En effet, le revendeur français le propose à 288€. Une bonne affaire même si on aurait aimé une réduction sur la version 12,9 pouces qui reste à 399€.



Pour en profiter, il faudra ajouter le code promo ACCESS-15 dans le panier après avoir ajouté le Magic Keyboard 2020.



Qui en rêvait mais le trouvait trop cher ?