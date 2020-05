Facebook rachète Giphy pour 400 millions de dollars

Il y a 3 heures

Julien Russo

Qui aurait pu croire qu'une application de GIF pouvait rapporter autant ? Facebook vient d'annoncer officiellement sur son blog d'entreprise le rachat de l'application "Giphy" pour la somme de 400 millions de dollars. Il s'agit d'une plateforme disponible sur iOS et Android qui répertorie des millions de GIF qu'on peut facilement retrouver en catégorie ou via une recherche.

Grosse acquisition

Ces petites images animées de quelques secondes qu'on se partage sur les réseaux sociaux ou dans les conversations privées sont devenues un véritable phénomène. Facebook en propose depuis plusieurs années via Facebook Messenger ou WhatsApp. Voyant que ses utilisateurs étaient demandeurs de ce moyen de communication amusant, le réseau social a pris la décision d'investir pour obtenir son propre catalogue de GIF.

Giphy était pour Facebook la meilleure solution pour faire un gigantesque bond dans le secteur des GIF. Basé à New York, Giphy a connu une forte croissance et s'est fait remarquer par plusieurs applications qui n'ont pas hésité à payer pour intégrer la banque d'images aimées. Depuis sa création en 2013, la société avait même levé 150 millions de dollars de financement en capital de risque.

D'après les premiers retours, Giphy était évalué à environ 600 millions de dollars. Si cette acquisition parait énorme, Facebook semble avoir bien négocié, puisque le réseau social a économisé 200 millions sur la dernière évaluation privée de Giphy.

Et maintenant ?

Avec cette acquisition, Facebook aurait pour ambition de continuer à utiliser le nom "Giphy" sur Facebook Messenger et WhatsApp. Le réseau social devrait pousser l'intégration dans l'application Facebook, mais aussi dans Instagram pour les messages privés et les stories. Désormais, le réseau social de Mark Zuckerberg n'a plus besoin de payer des droits pour utiliser Giphy.

