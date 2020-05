Les stocks de HomePod en baisse, un nouveau modèle imminent ?

Il y a 4 heures

Alban Martin

Et si le HomePod 2 arrivait bientôt ? Revenant régulièrement à la rubrique des rumeurs, l'enceinte connectée d'Apple était affichée avec la mention "stock épuisé" hier sur la boutique en ligne d'Apple, ce que ce soit en blanc ou en noir. De quoi largement imaginer un renouvellement imminent.



En effet, les produits hors stock ou au délai de livraison rallongé sont souvent le signe d'un remplacement du côté de la firme à l'iPhone.



Les stocks de HomePod retour ce vendredi

Dans le cas du HomePod, Apple n'affichait même plus de date estimée de livraison et se contentait d'un "stock épuisé". Mais depuis quelques heures, l'enceinte est de nouveau commandante sur l'Apple Store américain, tout comme en France avec une dizaine de jours de délai pour la livraison.



Alors est-ce une mauvaise manipulation d'un employé ou bien le signe d'un nouveau HomePod 2 comme suggéré par les rumeurs et autres fuites ? Nous savons qu'Apple a de nombreux produits à sortir encore en 2020 et elle devrait lancer une nouvelle enceinte moins chère pour se relancer sur ce marché dominé par Amazon et Google. En effet, les deux firmes proposent des concurrents de qualité à prix bien moindre.



En tout cas, le HomePod 2 ou HomePod Mini est censé arriver cet automne, aux ôtés de la nouvelle génération d'iPhone, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, avec quelques évolutions. Outre la taille en baisse, le nouveau HomePod devrait apporter des capacités supplémentaires comme des commandes simplifiées, une caméra intégrée et une meilleure intégration des services tiers de musique.