Apple autorisée à régler le #batterygate avec 500 millions de dollars

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Après avoir proposé 500 millions de dollars en mars dernier, Apple vient de recevoir l’accord du juge américain Edward Davila.



Il s’agit de régler l’affaire du battery gate qui bridait les iPhone ayant une batterie usée pour préserver l’autonomie à partir d’iOS 10.2.1.

500 millions pour régler l’affaire aux États-Unis

Le juge en charge de l’affaire depuis des mois a organisé une audition en visio (via Zoom) avec les avocats des deux parties dont ceux d’Apple. Tout en donnant son accord à la proposition de la firme, il a demandé à rallonger les délais d’approbation à cause de la pandémie actuelle et demander une audition finale en décembre prochain.



Dans cette affaire, Apple est accusée d’avoir bridé les performances des iPhone « anciens » comme l’iPhone 6 ou l’iPhone 6S quand le taux d’usure de la batterie descendait sous les 80%. Cela signifie qu’ils devenaient plus lents pour préserver l’autonomie. Une bonne idée mais non communiquée au départ et surtout non désactivable. Cela ressemblait fort à de l’obsolescence programmée pour certains qui ont lancé une class action dans le pays de l’oncle Sam. Les plaignants regroupés devraient donc toucher 500 millions de dollars, soit environ 500$ par tête une fois enlevé les frais de justice et d’avocats, tout de même estimés à 93 millions sur les documents officiels.



L’affaire avait été révélée suite à la constatation de nombreux clients et des tests de performances avec des applications comme Geekbench. Même si Apple avait proposé une option dans iOS 11.3 et un programme de changement de batterie en 2018 pour 29€ seulement, elle n’a pas échappé à la justice.



En France par exemple, elle avait déjà écopé d’une amende de 25 millions d’euros.



À votre avis, est-il normal qu’Apple soit condamnée pour ses pratiques sur la gestion de la batterie et des performances ?



