iPhone 12 : La résolution des écrans dévoilée dans un rapport

Hier à 20:14 (Màj hier à 22:41)

Julien Russo

5

Les indiscrétions sur l'iPhone 12 continuent et cette fois ce sont les détails sur les écrans qui ont fuité. Apple devrait proposer une gamme "All-OLED" pour ses quatre modèles d'iPhone 12. Cette année, les écrans viendront de BOE, LG Display et Samsung Display. Découvrez les résolutions et les différentes fonctionnalités de ces nouveaux écrans.

Tout ce qu'il faut savoir sur les écrans des iPhone 12

Dès le mois de septembre, Apple va dévoiler ses nouveaux iPhone 12. Au programme, 4 modèles qui devraient avoir le nom d'iPhone 12/Max/Pro et Pro Max. Si on connait déjà leurs prix et leurs stockages minimum on n'en savait pas beaucoup sur leurs écrans.

Le site Display Supply Chain Consultants affirme avoir obtenu des informations précieuses provenant de ses sources très proches des chaines de productions asiatiques.

Apple aurait finement organisé les fournisseurs des écrans en fonction des modèles d'iPhone 12.

L'iPhone 12 de 5,4 pouces (le plus petit) devrait avoir un écran OLED de Samsung Display avec la technologie d'affichage flexible du géant sud-coréen, cela permet de placer le capteur tactile directement sur le panneau OLED sans avoir besoin d'ajouter une couche tactile.

La résolution devrait être de 2340 x 1080 et 475 PPI .

L'iPhone 12 Max de 6,1 pouces serait le seul smartphone qui n'aurait pas l'écran de Samsung Display. En effet, c'est BOE et LG Display qui ont été désignés. BOE apportera un écran OLED flexible et LG un écran avec un capteur tactile supplémentaire.

La résolution devrait être de 2532 x 1170 et 460 PPI .

La résolution devrait être de 2532 x 1170 et 460 PPI .

L'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces possèdera un écran OLED de Samsung Display. Il s'agira aussi du premier smartphone de la gamme avec 10 bits de couleur . Cela permettra d'obtenir un meilleur naturel, et de plus belles couleurs lors de l'utilisation. On parle aussi d'une variété plus riche de dégradés de couleurs.

La résolution devrait être de 2532 x 1170 et 460 PPI.

L'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces (le plus grand) aura en réalité un écran de 6,68 pouces. Bien sûr, Apple utilisera 6,7 pouces dans sa communication, mais précisera dans les petites lignes la taille réelle de l'écran. C'est Samsung Display qui s'occupera des écrans de cet iPhone.

Il prendra en charge la technologie d'affichage flexible de Samsung, possèdera 10 Bits de couleurs et sera compatible XDR.

La résolution devrait être de 2778 x 1284 et 458 PPI.

Le rapport indique : "Selon les rumeurs, Apple associe la compatibilité XDR (plage dynamique extrême) à la série iPhone 12. Les performances XDR sur ses moniteurs sont spécifiées par Apple comme 1000 nits de luminosité plein écran, 1600 nits de luminosité maximale, contraste 1M: 1, 10 bits de couleur et environ 100% de gamme de couleurs P3. À ce jour, Samsung Display n'a atteint que 1342 nits de luminosité maximale et une luminosité en plein écran de 828 nits sur les smartphones, donc si Apple utilise XDR, les spécifications XDR de luminosité devront changer. Étant donné les niveaux de noir inférieurs dans ses smartphones OLED par rapport à son moniteur XDR, le contraste devrait en fait être plus élevé sur ses smartphones. En fait, DisplayMate mesure les derniers rapports de contraste OLED de l'écran Samsung comme infinis dans une faible lumière ambiante."



Vous retrouvez ci-dessous le récapitulatif complet des rumeurs sur les iPhone 12. La résolution vient s'ajouter aujourd'hui au tableau.

Un retard sur la production

Selon le rapport, la production des écrans des iPhone 12 va commencer avec six semaines de retard. Il se pourrait que le lancement des nouveaux iPhone soit impacté par ce retard. Apple pourrait faire l'annonce en septembre pour une commercialisation qui aura lieu fin septembre, voir octobre au plus tard.



