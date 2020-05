iPhone SE 2 : bientôt moins cher grâce à la délocalisation ?

Apple devrait opérer plusieurs changements en ce qui concerne l'iPhone SE 2020. Alors que les délais de livraison se stabilisent, permettant de comprendre que la production a repris le dessus sur la demande autour du nouvel iPhone pas cher, Apple cherche toujours à délocaliser hors de Chine. La firme de Cupertino poursuit sa volonté de se séparer progressivement des usines Foxconn basées en Chine pour une production en Inde ou à Taïwan. L'idée est double, voire triple.

Des changements à venir pour l'iPhone SE

Avec ce mouvement, Apple chercherait à actionner plusieurs leviers pour vendre toujours plus d'iPhone et inonder le marché. Les deux premiers sont liés, à savoir réduire les coûts et le prix de vente final. En effet, en déplaçant partiellement la production d'iPhone SE hors de Chine, la société américaine souhaiterait avoir plus d'options pour négocier les tarifs auprès des sous-traitants. Cela lui permettrait d'avoir une marge plus confortable que les 30% actuels cités récemment par le Nikkei. Oui, l'iPhone SE 2020 est l'iPhone qui rapporte le moins à la firme parmi les iPhone récents qui tournent plutôt autour de 50%.



En plus des coûts, Apple pourrait même rogner encore un peu plus sa marge pour abaisser le tarif du SE sur certains marchés comme l'Inde ou la Chine.



Dans le même temps, l'analyste Harsh Kumar de Piper Sandler à l'origine de l'information, prévoit qu'Apple tenterait ainsi de minimiser encore un peu plus son exposition à la Chine en tant que partenaire commercial.



D'après lui, les dirigeants d'Apple ont rencontré des responsables indiens pour discuter d'une augmentation de près de 40 milliards de dollars de la production en Inde au cours des cinq prochaines années. La fabrication et l'assemblage serait confié à Wistron et Foxconn. Cela fait sens, d'autant que TSMC qui produit les puces AXX va s'installer directement aux USA.



