Bons plans iOS : Siege of Dragonspear, PAKO 2, YoWindow Météo

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Siege of Dragonspear, PAKO 2, YoWindow Météo. L'occasion d'économiser 31€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Crouton (App, iPhone / iPad, v2020.12, 58 Mo, iOS 11.0, Devin Davies) passe de 2,29 € à gratuit.



Crouton facilite le suivi des recettes qui vous intéressent en vous permettant de stocker des sites Web, des images ou même quelques notes. La détection automatique des recettes vous permet d'importer des données à partir de sites Web en un clin d'œil.



Vous pouvez utiliser les recettes collectées pour planifier des repas pour toute la semaine. Crouton propose également un mode étape par étape mains libres, la possibilité de mettre à l'échelle des recettes, l'OCR pour numériser des recettes physiques et une grande variété d'icônes et de thèmes personnalisés à choisir.



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite Crouton





YoWindow Météo (App, iPhone / iPad, v2.9.1, 69 Mo, iOS 9.0, Pavel Repkin) passe de 3,49 € à gratuit.



Une application météo proposant un paysage animé qui reflète la météo en temps réel. Déjà adopté depuis un moment à la rédaction, YoWindow propose de faire défiler l'écran pour comprendre comment le temps va changer tout au long de la journée.



Prévisions pour la journée et pour quelques jours à venir. Les infos météo sont fournies par yr.no et NW.



Les + : L'interface Télécharger l'app gratuite YoWindow Météo





Power Exif (App, iPhone / iPad, v1.5.3, 11 Mo, iOS 11.0, 7color) passe de 3,49 € à gratuit.



Power Exif est un outil puissant de metadata pour vos photos. Vous pouvez facilement afficher, éditer et supprimer des métadonnées, y compris la localisation GPS.



Très utile pour les photographes professionnels pour gérer les données Exif de leurs photos.



Les + : Facile d'utilisation

L'édition et la suppression des données GPS Télécharger l'app gratuite Power Exif





JEUX GRATUITS iOS :

Hitman: Sniper (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v2.1.33, 1 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 1,09 € à gratuit.



Dans ce spin-off de la série, vous incarnez toujours l'Agent 47 mais qui est plutôt immobile. En effet, ici point de déplacement à la troisième personne mais du tir à la première. Concentrez-vous sur vos cibles en utilisant votre habilité, subtilité, subterfuge et l'environnement pour remplir vos contrats.



Un jeu de tir de précision immersif basé sur l'univers Hitman avec plus de 150 missions à compléter. Éliminez l'élite des criminels les plus puissants ! Hitman Sniper n'est pas si répétitif qu'il n'y parait.



Les + : Réalisation sans faille

Durée de vie énorme Télécharger le jeu gratuit Hitman: Sniper





Block vs Block (Jeu, Action, iPhone / iPad, v13.02, 18 Mo, iOS 8.0, Waterpower Technology) passe de 5,49 € à gratuit.



Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger le jeu gratuit Block vs Block





PAKO 2 (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.8, 354 Mo, iOS 8.0, Tree Men Games) passe de 2,29 € à gratuit.



PAKO 2 est un jeu de conduite d'arcade où vous exercez en tant que chauffeur de fuite. Ramassez votre équipage à l’endroit du vol et escortez-les en toute sécurité durant une poursuite spectaculaire contre les flics.



Chaque partie vous rapporte de l'argent pouvant être utilisé pour débloquer de nouvelles voitures et circuits.

Télécharger le jeu gratuit PAKO 2





PROMOS iOS :

Siege of Dragonspear (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.5.17, 2,4 Go, iOS 11.0, Overhaul Games) passe de 11,99 € à 5,49 €.

Avec plus de 30 heures de jeu, Siege of Dragonspear est une version revisitée par Beamdog du jeu original qui est sorti 18 ans plus tard, soit l'année dernière sur consoles et PC.

Pour vous faire craquer, ce Baldur's Gate reprend les voix originales en y ajoutant quelques petites touches, propose une nouvelle classe appelée Shaman, la possibilité de jouer en cross-plaforme, un mode de difficulté Mode Histoire où l'on ne peut pas perdre ainsi que la reprise des données du jeu précédent ou le transfert nouveaux personnages du DLC dans le jeu de base.



Les + : Un classique

La durée de vie Pour vous faire craquer, ce Baldur's Gate reprend les voix originales en y ajoutant quelques petites touches, propose une nouvelle classe appelée Shaman, la possibilité de jouer en cross-plaforme, un mode de difficulté Mode Histoire où l'on ne peut pas perdre ainsi que la reprise des données du jeu précédent ou le transfert nouveaux personnages du DLC dans le jeu de base. Télécharger Siege of Dragonspear à 5,49 €





Lost Cities (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone, v1.93, 56 Mo, iOS 12.4, TheCodingMonkeys) passe de 2,29 € à 0,99 €.



Par les créateurs de Carcassonne. Lost Cities est un jeu de cartes en face à face qui vous oblige à remplir les couloirs avec des cartes afin d'obtenir un score plus élevé que votre adversaire avant que la pioche ne soit épuisé.



Le jeu est similaire à Solitaire dans le sens où vous ne pouvez jouer que les cartes dans l'ordre croissant. Une section de règles complète et un didacticiel interactif à voix haute vous assureront de comprendre les nuances du jeu.



Les + : Quatre adversaires IA différents

Multijoueur en ligne Télécharger Lost Cities à 0,99 €