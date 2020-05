F1 Manager : une mise à jour 2.0 pour la saison 2020

L'année dernière, le studio Hutch Games nous faisait la belle surprise en publiant un nouveau jeu portant le nom de F1 Manager (v1.02.11644, 808 Mo, iOS 11.0).



Dans ce dernier, le joueur prend la tête d'une écurie pour permettre d'observer l'envers du décor de ces merveilleuses courses automobiles.



Malheureusement, après un test de plusieurs heures, le constat était frappant : de belles idées, mais des contenus bien pauvres... Aujourd'hui, les développeurs reviennent à la charge avec une mise à jour 2.0, donnant notamment le coup d'envoi de la saison 2020.

F1 Manager : de nouvelles équipes, de nouveaux pilotes

Cette année, la F1 fêtera ses 70 ans d'existence : une belle occasion pour les studios partenaires de proposer du contenu adéquat aux différents fans et joueurs.



C'est le cas de Hutch Games et de son F1 Manager qui propose une belle mise à jour 2.0 avec pas mal de nouveautés. Pour le premier point, tous les joueurs ayant joué la saison précédente ont le droit à des récompenses et des points CC pour faire des achats.



Mais, le plus important provient du fait que le jeu propose désormais la saison 2020 avec de nouvelles équipes, 12 nouvelles séries, 20 nouveaux pilotes et 39 nouveaux composants de voiture.

