If Found... : le roman vidéoludique d'Annapurna est disponible sur iOS

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Les romans visuels pullulent ces derniers temps sur l'App Store, et on comprend pourquoi étant donné que nos iPhone, iPad et Android à écran tactiles sont parfaits pour le genre.



La belle nouvelle, c'est que le studio indépendant dreamfeel s'est allié au géant Annapurna Interactive pour développer et publier une création appelée If Found. Celle-ci est disponible depuis quelques heures sur iOS et Android !



Celui-ci est décrit comme une "exploration convaincante et intense de la famille, de la communauté, de la connexion et de l'isolement".

If Found... : le nouveau jeu d'Annapurna est de sortie

Le 31 décembre 1993, dans un manoir qui tombe en ruines sur l’île d’Achill, Kasio détruit son journal intime.



Il narre l’histoire de son retour à la maison dans l’ouest de l’Irlande, du conflit qui l’oppose à sa famille, de ses amis et d’une épreuve à affronter.



Tout converge vers cette nuit où un trou noir s’apprête à détruire le monde entier. D’où vient-il ? Y a-t-il un moyen de l’arrêter ?

Une nouvelle fois, on retrouve de superbes planches dessinées dans un univers tout simplement sublime, qui s'accompagne d'une belle bande-son.



Le jeu est disponible pour 5,49€ et, rien qu'à lire ses fonctionnalités mises en avant, on est en salive d'avance : béguins improbables, planète Jupiter, bisous en nombre, un concert punk, de la confusion, du bonheur, un chien mignon et un cambriolage.



PS : évidemment, ce n'est pas un jeu pour tous les joueurs, mais ceux qui aiment les aventures originales et au gameplay léger.

Télécharger If Found... à 5,49 €