Hidden Folks : une très grosse mise à jour à venir

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Plus jeune, j'ai été un très grand fan des livres "Où est Charlie" dont le concept, si vous ne le connaissez pas, consiste à trouver le personnage aux rayures blanches et rouges dans des paysages immenses et remplis de pièges.



Le jeu Hidden Folks (v1.6.4, 201 Mo, iOS 9.0), sorti en février 2017, suit ce même cheminement de fort belle façon : le développeur nous propose de chercher des personnages dans "des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs".



Le truc cool, c'est que Adriaan de Jongh, son créateur, vient d'annoncer l'arrivée d'une mise à jour conséquente prévue pour le mois prochain.

Hidden Folks : Où est Charlie se réinvente

Aujourd'hui, Adriaan de Jongh, le développeur du jeu Hidden Folks, nous informe une grande mise à jour du jeu à venir sur toutes les plateformes, avec notamment de nouveaux niveaux sur le thème de la musique.



La mise à jour, baptisée On Tour, arrivera le 4 juin sur les plateformes mobiles et PC avec un point noir : l'augmentation du prix ! Cette hausse est justifiée par la disparition des DLC sous forme d'achats intégrés, puisqu'elles seront toutes disponibles.



Sur Steam, le prix augmentera de 50 à 60%... Reste désormais à voir si ce sera le cas pour iOS, mais en tout cas, si Hidden Folks vous intéresse, je vous encourage à privilégier le prix actuel de 4,49€.

Télécharger Hidden Folks à 4,49 €