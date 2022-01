Hidden Folks+ : l'alternative à Où est Charlie sur Apple Arcade !

Le jeu de l'année 2017 sur App Store est de retour. En effet, Hidden Folks+ vient de débarquer sur Apple Arcade, le service de jeux en illimité de la firme de Cupertino qui s'offre un nouveau classique pour toute la famille. Fans de Où est Charlie, vous pouvez lancer le téléchargement dès à présent !

Hidden Folks+ part à la conquête des joueurs Apple Arcade

Le Hidden Folks original d'Adriaan de Jongh est un excellent jeu d'objets cachés aux graphismes en noir et blanc dessinés à la main. Une sorte de "Où est Charlie" (ou "Where's Waldo" en anglais) mais sur un écran tactile avec de superbes interactions visuelles et sonores.



Hidden Folks+ est l'un des meilleurs ajouts au service ces derniers temps, tout simplement, d'autant qu'il contient tous les DLC qui ont été ajoutés au fil du temps et qui ont conduit le jeu à augmenter son prix jusqu'à 4,49€. Regardez la bande-annonce du jeu ci-dessous :

Cherche des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvre des tentes, taille des buissons, claque des portes, et taquine des crocodiles ! Grooooaaaarrrr !!!



Le bandeau des cibles te montre ce que tu dois chercher. Touche une cible pour obtenir un indice, et trouves-en assez pour débloquer la prochaine zone.

Toutes les caractéristiques du jeu :

32 zones dessinées à la main

300+ cibles à trouver

2000+ effets sonores réalisés à la bouche

500+ interactions uniques

3 modes de couleurs : normal, sepia, et nuit

22 langues (traduites par la communauté)

100+ stickers pour iMessage

Synchronisation iCloud

Un abonnement à Apple Arcade est donc nécessaire, soit à 4,99€ par mois, soit via le bundle Apple One qui contient tous les services d'Apple à partir de 14,95€. Jouable sur iPhone, iPad et Mac.

Télécharger le jeu Hidden Folks+