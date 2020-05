Le nouveau campus d'Apple à Austin va coûter 1 milliard de dollars et fera aussi hôtel

Julien Russo

La folie des grandeurs, voici comment on pourrait décrire cet incroyable projet d'Apple. Si vous pensiez que Apple ne se contente que de l'Apple Park, vous vous trompez complètement. Puisque l'entreprise possède de nombreux autres campus et de bureaux à travers les États-Unis. Le dernier campus d'Apple est en construction actuellement au Texas, plus précisément à Austin.

192 chambres d'hôtel

Pour ce gigantesque nouveau campus, Apple avait prévu à la base d'accueillir jusqu'à 5 000 employés maximum. Cependant l'entreprise se serait rendu compte que le plan initial était trop "juste". Apple a alors fait approuver un nouveau plan par la ville d'Austin, avec cette fois l'espace pour accueillir 15 000 employés et installer 192 chambres.

Culturemap qui révèle les coulisses de cette incroyable construction affirme que le nouveau campus de la firme californienne va inclure un hôtel de six étages de 7014 m².

Le site explique :

Apple est un pionnier à bien des égards. Son hôtel proposé dans le cadre de son nouveau campus d'Austin est un autre exemple de son avance sur la courbe.

À quoi pourrait servir un hôtel dans un milieu professionnel ? À plusieurs choses. Beaucoup d'employés Apple voyagent dans les États-Unis, cela pourrait leur être utile. Il y a aussi les salariés asiatiques et européens qui se rendent en voyage d'affaires aux États-Unis et Apple est dans l'obligation de leur payer l'hôtel.



Grâce aux chambres sur le campus d'Apple, la firme économiserait les frais d'hôtels. Cela pourrait aussi servir pour les employés du campus d'Austin qui habitent loin et qui voudraient rester sur place pour faciliter leur quotidien.

Culturemap explique :

Avoir un hôtel branché avec sa société mère n'est plus chose courante à l'heure actuelle, mais dans le monde des voyages d'affaires post-COVID-19, je m'attends à ce que nous voyions davantage ce concept, en particulier de la part d'entreprises technologiques à forte poche comme Apple, Google, Facebook et Microsoft.

Pour l'instant le site d'Austin au Texas est en cours de construction. Ce sera le premier campus de la firme californienne à inclure des chambres d'hôtel pour les employés. Le projet fait partie de l'engagement d'Apple (qui date de 2018) qui consiste à investir 350 milliards de dollars aux États-Unis jusqu'à 2023.