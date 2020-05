Promo : La Fire TV Stick est à seulement 24,99€

C'est probablement la plus grande concurrente de l'Apple TV et de la Chromecast. La Fire TV Stick avec la télécommande vocale Alexa est actuellement en promotion à 24,99€ au lieu de 39,99€. Véritable remplaçante de votre boitier TV fournie par votre FAI, elle vous apportera toutes les applications indispensables.

Une magnifique promotion

L'avantage principal de la Fire TV Stick par rapport à une Apple TV c'est sa taille. Elle est petite, discrète et facilement transportable quand vous êtes en déplacement. Il suffit juste de la brancher en HDMI à un téléviseur et de la connecter à un réseau WiFi.

Ce modèle possède une solution de 720p et 1080p jusqu'à 60 fps en sortie.

Vous retrouverez toutes vos applications préférées et même plus.

On recense Amazon Prime Vidéo, Netflix, Molotov TV, YouTube, Amazon Music, Disney+, Spotify...

La télécommande fournie dans le pack possède un bouton micro qui vous permettra d'interagir avec l'assistant vocal Alexa. La télécommande est dans l'ensemble assez classique, on retrouve le contrôle du volume, une touche play/pause ou encore la touche pour le retour au menu.

La Fire TV Stick est aussi compatible avec vos appareils connectés compatible Alexa. Vous pourrez regardez les flux vidéo de votre caméra de surveillance depuis votre TV, contrôlez les lumières... Tout cela en le demandant à l'assistant vocal !



La promotion est disponible sur Amazon France. Le prix passe de 39,99€ à 24,99€. Cela concerne la France métropolitaine et Monaco. Le bon plan n'est malheureusement pas valable pour nos amis Belges.

Si vous souhaitez une Fire TV Stick compatible 4K et Dolby Atmos, elle est disponible au tarif de 59,99€.