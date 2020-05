USS Greyhound, le dernier film avec Tom Hanks sortira en premier sur Apple TV+

Il y a 41 min

Julien Russo

Réagir

Avec la crise sanitaire qui provoque la fermeture des cinémas dans de nombreux pays, les sorties des films en salles se sont vues annuler les unes après les autres. Certaines plateformes de streaming ont récupéré des films comme ça a été le cas de Netflix avec "The Lovebirds" du studio Paramount. Le service de streaming d'Apple va aussi avoir le droit de récupérer un film qui devait à la base sortir au cinéma...

Greyhound sur Apple TV+

C'est le tout dernier film de Sony Pictures qui était censé faire exploser le nombre d'entrées au cinéma. Malheureusement, le Covid-19 en a décidé autrement. Suite à la situation actuelle, Sony a dû revoir ses plans et vendre les droits à une plateforme de streaming.

D'après Deadline, plusieurs acteurs majeurs du marché se sont battus pendant plusieurs jours pour pouvoir proposer USS Greyhound à leurs abonnés. Apple aurait été l'entreprise qui aurait aligné le plus de cash. Il a été révélé que la firme de Cupertino aurait payé environ 70 millions de dollars. C'est là tout l'avantage d'avoir un budget plus important que la concurrence !

La distribution du film va se dérouler comme cela :

Apple TV+ a les droits de diffusion avant la sortie au cinéma

USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique sortira le 19 juin aux États-Unis

aux États-Unis Le film sortira en suite au cinéma en France le 24 juin (si les cinémas auront repris une activité)

Cet investissement d'Apple TV+ devrait attirer énormément de nouveaux abonnés qui commenceront leur période d'essai de 7 jours pour visionner gratuitement le film et qui resteront peut-être quand ils verront la qualité des autres programmes.

Cette technique de Sony Pictures est bien pensée, puisque la société de production sait très bien que les revenus issus de la diffusion dans les cinémas vont être catastrophiques. Trouver une plateforme de streaming est un coup de pouce qui permet d'embellir les revenus du film.

Le seul gros point faible, c'est que USS Greyhound se retrouvera rapidement en téléchargement illégal et en streaming dès sa disponibilité sur Apple TV+. Pour beaucoup, il est inconcevable d'aller voir un film au cinéma si on le retrouve gratuitement sur internet.

On remarquera que la description de la bande annonce sur YouTube a été mise à jour et comporte la mention : "Scénario de Tom Hanks inspiré d'événements réels, Greyhound sera bientôt diffusé sur Apple TV+".

On retrouve également la synopsis du film : "Dans une histoire passionnante inspirée des événements réels de la bataille de l'Atlantique, Tom Hanks incarne un capitaine débutant qui dirige un convoi de navires alliés transportant des milliers de soldats à travers les eaux dangereuses du "Black Pit" jusqu'aux lignes de front de la Seconde Guerre mondiale. Sans protection aérienne pendant 5 jours, le capitaine et son convoi doivent affronter les U-boots nazis ennemis environnants afin de donner aux alliés une chance de gagner la guerre. Le film est réalisé par Aaron Schneider à partir d'un scénario de Hanks."