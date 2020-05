Sorties jeux : Vikings II, Rumble Hockey, If Found...

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Vikings II, Rumble Hockey, If Found....



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Wild Frontier: Rage West (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.1, 258 Mo, iOS 10.0, 37GAMES)



Un jeu de stratégie à thème du western !



Wild Frontier se déroule dans l'ouest des États-Unis à la fin du XIXe siècle, une époque sauvage et libre où les balles et les lames parlent le plus. Sur la terre sauvage où les hors-la-loi, les hommes de loi, les flingues, les cow-boys et les Amérindiens errent, vous, en tant que maire d'une ville nouvellement découverte, devrez diriger un groupe de colons pour survivre et prospérer dans l’Ouest. Télécharger le jeu gratuit Wild Frontier: Rage West





Vikings II (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 371 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital)



Tirez sur des créatures légendaires et devenez le meilleur archer !

Fenrirs, géants, dragons, serpents, krakens, trolls, pilleurs vikings, Odin, démons...

Battez-les, gagnez de l'or et entraînez le viking de votre choix pour lui donner une chance de rejoindre les salles sacrées du Valhalla. Télécharger le jeu gratuit Vikings II





Time Machine - Objets Cachés (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 138 Mo, iOS 9.0, Crisp App Studio)



Plongez-vous dans une aventure passionnante à travers l'espace et le temps ! Herbert Fink, un jeune scientifique, fait face à des défis difficiles mais fascinants. Un voyage ordinaire hors de la ville se transforme en véritable enquête, pleine d'intrigues et d'anomalies temporelles mystérieuses !



Des paysages colorés, des animations et des effets visuels en 3D rendront votre aventure vivante et amusante. Ceux qui ont le sens de la compétition peuvent recommencer la quête avec de nouveaux casse-tête.

Télécharger le jeu gratuit Time Machine - Objets Cachés





Rumble Hockey (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.6.1, 125 Mo, iOS 10.0, Frogmind)



Jouez au MEILLEUR jeu de hockey multijoueur, avec une physique époustouflante et des personnages épiques, pour devenir numéro un mondial !



Rassemblez votre équipe de Rumblers et progressez dans les ligues dans ce jeu JcJ en temps réel bourré d'action !



Créez des combos stratégiques pour tromper la vigilance de vos adversaires et marquer des buts d'anthologie !



Récupérez et améliorez de nouvelles cartes puissantes pour monter votre équipe de rêve et défier le monde entier ! Télécharger le jeu gratuit Rumble Hockey





Night Racer (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 498 Mo, iOS 10.0, Smash Game Studios LLP)



Des créateurs de "The Last Train" et "Infiltrate series" vient une toute nouvelle aventure "Night Racer 2020"



Préparez-vous à vivre la course comme jamais auparavant, dans le confort de votre appareil iOS. Participez à 3 modes de jeu différents, le mode championnat, le mode arcade et le contre-la-montre. Le jeu propose plus de 8 voitures différentes à choisir. Allant des voitures de sport aux bus. Un style futuriste unique a été créé pour vous plonger dans le monde du jeu.



L'IA adverse dans le jeu est également une fonction de marque. Il apprend comment vous conduisez et continue de s'améliorer, ce qui rend le jeu difficile tout en continuant à jouer. À l'heure actuelle, le jeu propose 5 pistes uniques, chacune ayant ses propres ensembles d'obstacles et de défis à surmonter ! Télécharger le jeu gratuit Night Racer





Mecha Tank Arena (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 112 Mo, iOS 10.0, Dreamplay Games Inc.)



Déployez des tanks dans ce jeu de tir en pixel art 3D !



Un jeu de tanks d'arcade avec des commandes simples !

Éliminez les méchas et les tanks ennemis et relevez le défi des plus hauts niveaux !



Prenez le contrôle de tanks de poche et remportez la victoire dans la guerre des chars ! Télécharger le jeu gratuit Mecha Tank Arena





Idle Arena RPG Clicker Battles (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v3.0, 587 Mo, iOS 9.0, FredBear Games LTD)



Embarquez dans un nouveau jeu incrémental futuriste passionnant. Gagnez et collectez des butins même lorsque vous êtes absent !

Recrutez vos héros dans un bar intergalactique, des paysans aux immortels. Entraînez-les jusqu'à devenir des guerriers redoutables et faites-les évoluer pour atteindre leur plein potentiel.

Choisissez judicieusement vos troupes et libérez des compétences spéciales au bon moment pour un maximum d'effets afin de dominer le champ de bataille d'Idle Arena.



Plus de 100 objets et équipements à collectionner. Télécharger le jeu gratuit Idle Arena RPG Clicker Battles





Hundred Soul : The Last Savior (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.5.0, 326 Mo, iOS 9.0, hound13)



Dans Hundred Soul The Last Savior, si le scénario du jeu de Hound13 ne commence pas de la plus originale des manières (« Parangon, vous êtes le dernier espoir de l'humanité »), en revanche la réalisation et le gameplay donnent le ton.



Alors que de nombreux beat'em all ou hack & slash sont axés sur la répétition des contrôles, Hundred Soul apporte une touche de tactique avec de multiples combinaisons rendues possibles grâce à vos équipements mais aussi vos alliés, ainsi que par le timing qu'il faut pour attaquer les adversaires. Si l'action est omniprésente, il faut savoir patienter, observer et attaquer au bon moment afin d'exploiter les faiblesses de vos ennemis. Télécharger le jeu gratuit Hundred Soul : The Last Savior





High Rise (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 93 Mo, iOS 9.0, Florian Grolig)



High Rise est une approche innovante du genre match 3. Une expérience de puzzle détendue et décontractée. Associez des cubes colorés et regardez-les fusionner, grandir et votre paysage urbain de puzzle 3D s'élever.



Faites pivoter votre ville 3D d'un coup de doigt, placez des cubes et laissez-les fusionner et grandir. Télécharger le jeu gratuit High Rise





Devils Peak Fury (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0, 349 Mo, iOS 10.0, Jon Hilliard)



Développé durant le temps libre, en dehors de son travail de développement régulier, John Hilliard emmène le joueur sur les traces du film Mad Max.



Vous voilà donc au volant d'une au look agressif avec un seul but : survivre ! Car oui, les montagnes et les déserts ne seront pas de tout repos et vous confronteront à des ennemis, des obstacles et de la destruction gratuite.



Heureusement, vous aurez différentes armes explosives telles que des missiles et des bombes pour vous aider dans ce chemin sinueux. Un booster pourra également vous aider à fuir une situation périlleuse... Des véhicules pourront être débloqués, avec des avantages et des inconvénients. Télécharger le jeu gratuit Devils Peak Fury





Dark Raider (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 630 Mo, iOS 10.0, Triniti Interactive Limited)



L'apocalypse est arrivée. Elle avait été prophétisée il y a des siècles, et des gens du monde entier d'Ylkis s'y attendaient, prêts à affronter un jour la colère des Dieux.



Le chaos règne et la fin des temps semblait inévitable. Mais les dieux semblent nous avoir donné une dernière chance. Les donjons ont ouvert et l'espoir est revenu. On dit que pour chaque donjon conquis, le monde vivra un autre jour, et que l'humanité pourra à nouveau prouver sa valeur aux dieux.



Et c'est ainsi que la course contre le temps a commencé. Voulez-vous sauver le monde de son destin imminent, ou serez-vous celui qui a provoqué son extinction? Télécharger le jeu gratuit Dark Raider





Crashy Cats (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 165 Mo, iOS 8.0, Electric Turtle)



Écrasez tout sur votre passage à travers les pièces, en faisant des dégâts et en détruisant des objets de collection inestimables et des appareils électroniques coûteux.

Crashy Cats est un jeu de course de chats destructeurs où vous courez, sautez, rebondissez et volez à travers des niveaux infinis, en renversant autant de choses que possible !



Un excellent runner déjanté ! Télécharger le jeu gratuit Crashy Cats





Black Block Blast (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 2 Mo, iOS 13.0, Alexandre Minard)



Super casse-tête avec un nouveau mécanisme de jeu, et pas de pub !!!



Caractéristiques principales:

- Casse-tête simple

- Facile à comprendre, amusant à jouer

- Gameplay unique

- Vue isométrique 3D

- Prise en charge du mode sombre Télécharger Black Block Blast à 0,99 €





Astalo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 159 Mo, iOS 10.0, Tree Men Games)



Prêt, visez, coupez ! Astalo est un jeu d'action d'exploration de donjons conçu pour portables.



+ Jeu d'arcade de piratage et d'épée à un bouton

+ Trouvez des trésors secrets et collectez des bonus + Battez-vous contre des hordes de monstres, de créatures et de boss maléfiques

+ Voyagez à travers plusieurs arènes

+ Débloquez des personnages avec différentes mécaniques

+ Combattez d'énormes vagues d'ennemis dans le mode sans fin

+ Effets cool au ralenti

+ Rivaliser dans les classements Télécharger le jeu gratuit Astalo





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

If Found... (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,2 Go, iOS 11.0, Annapurna Interactive)



If Found… est un roman vidéoludique de DREAMFEEL qui parle de la recherche de liens.



Le 31 décembre 1993, dans un manoir qui tombe en ruines sur l’île d’Achill, Kasio détruit son journal intime.



Il narre l’histoire de son retour à la maison dans l’ouest de l’Irlande, du conflit qui l’oppose à sa famille, de ses amis et d’une épreuve à affronter.



Tout converge vers cette nuit où un trou noir s’apprête à détruire le monde entier. D’où vient-il ? Y a-t-il un moyen de l’arrêter ?



Grâce à des mécaniques de gameplay inédites, de superbes planches dessinées et une magnifique bande-son, les joueurs pourront revivre les expériences vécues par Kasio et découvrir les moments heureux et tristes qui ont jalonné son mois de décembre 1993. Télécharger If Found... à 5,49 €