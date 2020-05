Apple TV+ : Malgré la pandémie les nouveaux abonnés n'ont pas augmenté

On aurait pu penser que grâce au confinement le nombre de nouveaux abonnés sur Apple TV+ allait augmenter, mais d'après un rapport de Business Insider, ça n'a pas du tout été le cas. Comparée à la concurrence, la plateforme de streaming d'Apple n'a pas profité de cette période sujette à une augmentation du parc d'abonnés.

Apple TV+ n'est pas un service de streaming comme les autres. Il y a deux points majeurs qui créent la différence par rapport à Netflix ou encore Amazon Prime Vidéo.

Premièrement, l'accès au contenu. Chaque plateforme de streaming a sa propre application dédiée, Apple a voulu faire autrement. L'entreprise a ajouté les programmes Apple TV+ parmi tous les contenus payants qui se trouvent dans l'application Apple TV. Résultat tout est mélangé et la compréhension est parfois difficile pour les nouveaux utilisateurs.

Le deuxième point c'est le contenu. La firme de Cupertino a privilégié dès le démarrage des contenus 100% original Apple. Aucun achat de droits de séries ou films, ce qui a créé un catalogue peu attractif. Heureusement Apple serait sur le point de changer de stratégie.

Tout cela a des conséquences, il fallait s'y attendre. Alors que pendant la période de confinement Disney+, Netflix, Amazon Prime Vidéo... ont tous eu une masse de nouveaux abonnés, pour Apple TV+ c'est une autre histoire.

D'après le rapport émis par Business Insider, les résultats de la période de confinement ne seraient pas glorieux pour le service de streaming d'Apple :

Les inscriptions à l'Apple TV Plus en mars et avril n'étaient pas supérieurs aux inscriptions de février, selon la société de recherche Antenna, suggérant que la croissance des abonnés au service de streaming est lente par rapport à d'autres pendant la pandémie de coronavirus.

Malgré tout, Apple n'en ressortirait pas 100% perdant, puisque la société de données qui révèle les statistiques de ces derniers mois admet que la demande autour des programmes d'Apple TV+ a quand même augmenté :

La société de données ne s'intéresse pas aux abonnés, mais mesure la demande du public, qui reflète l'audience, l'engagement et le désir pondérés par l'importance. La part de la demande aux États-Unis pour les programmes d'Apple TV Plus parmi les autres chaînes a augmenté de plus de 10 % au cours des sept semaines qui ont suivi le 11 mars.