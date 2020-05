Instagram : ajout des Messenger Rooms dans l'application

C'était à prévoir, et c'est désormais officiel : le populaire réseau social Instagram (v142.0, 128 Mo, iOS 11.0) prend finalement en charge la nouvelle fonctionnalité des services de Facebook.



En effet, il est désormais possible de retrouver la nouvelle fonctionnalité de chat vidéo de groupe, Messenger Rooms, permettant des appels allant jusqu'à un maximum de 50 personnes.

Il est donc possible de retrouver la nouvelle fonctionnalité d'appels vidéo sur l'application Instagram : très pratique, Messenger Rooms permet de faire des groupes allant jusqu'à 50 personnes.



Techniquement, la nouvelle fonctionnalité vous permet simplement de démarrer l'appel via Instagram, mais elle vous redirigera sur Messenger pour la vidéo.

Voici comment démarrer le chat vidéo de groupe Instagram avec Messenger Rooms :

Attention tout de même, les appels vidéo de Messenger Rooms ne sont pas cryptés et ne sont donc pas totalement sécurisés.





An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️



Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt