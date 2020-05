Elle récupère l'ancien numéro d'Elon Musk et reçoit plein de messages

Quand vous récupérez un nouveau numéro de téléphone attribué par votre opérateur, il se peut que celui-ci ait déjà eu un vécu. Ça a été le cas de Lyndsay Tucker une jeune californienne qui a appris qu'elle avait récupéré le numéro de téléphone du patron de Tesla !

Elle ne s'y attendait pas

Jusqu'ici le nom "Elon Musk" lui était inconnu. Après avoir obtenu un nouveau numéro de téléphone par son opérateur, la jeune californienne a commencé à recevoir des appels et des SMS qui lui demandaient si elle était Elon.

Surprise de ces messages d'inconnus, elle en a parlé avec sa mère en lui expliquant qu'elle recevait tous les jours au moins trois appels et SMS de personnes qui croyaient parler avec Elon Musk. Si la jeune femme ne connait pas le patron de Tesla, sa mère elle le connaissait bien. Elle s'est dite d'ailleurs surprise que sa fille ait récupéré le numéro de téléphone du patron de Tesla.



Pendant plusieurs mois, Lyndsay recevait des messages de personnes qui voulaient participer au projet SpaceX pour être envoyé dans l'espace. Il y a eu aussi des personnalités, comme l'ancien cadre de Walt Disney John Lasseter qui a envoyé un SMS à propos de la dernière Tesla en expliquant que la voiture était magnifique et que l'Auto Pilot était un incroyable.

Il y a eu aussi des messages d'un homme d'affaires sud-africain qui a demandé à Elon Musk s'il pouvait passer commande de 1000 camions pour son entreprise (avec une petite négociation tarifaire).

Le site NPR qui révèle l'information a pris contact par mail avec Elon Musk pour savoir si le numéro de Lyndsay était bien son ancien numéro de téléphone. Il a déclaré au média :

Ce numéro est tellement vieux ! Je suis surpris qu'il soit encore là quelque part.

Ce numéro de téléphone était distribué à l'époque par Elon Musk pour des raisons "professionnelles", il ne voulait pas communiquer son numéro personnel réservé pour ses amis proches et sa famille.

Il faut dire que si l'histoire est amusante, Lyndsay Tucker a dû se justifier plus d'une fois qu'elle n'était pas Elon Musk. Elle recevait à plusieurs reprises des messages du type : "Oh, comment puis-je savoir si vous n'êtes pas Elon ?". Même si c'était une voix de femme, les gens étaient persuadés que c'était le numéro d'Elon.



Grâce aux appels et SMS reçus pendant plusieurs mois, la jeune femme a vécu comme si elle était dans les affaires. Elle a pu apercevoir avec qui Elon Musk était en contact et les coulisses des relations professionnelles du patron de Tesla.

Elle a avoué que cela l'avait beaucoup amusé. L'histoire ne dit pas si elle a toujours l'ancien numéro d'Elon Musk ou si son opérateur lui a proposé de changer de numéro gratuitement.