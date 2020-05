Google n'exclut pas de collaborer à nouveau avec Apple

La firme de Mountain View semble avoir apprécié son partenariat avec Apple. Alors que chacune des entreprises développait sa propre solution pour ralentir la propagation du Covid-19, Google et Apple ont eu l'idée de s'unir. Une collaboration qui a permis de proposer une API commune et d'être plus efficace grâce à une communication entre les iPhone et les smartphones sous Android.

Le PDG de Google n'exclut pas de retravailler avec Apple

Si les deux entreprises se livrent une concurrence sans pitié chaque année, le résultat est plutôt satisfaisant quand il s'agit de travailler sur un projet en commun. Sundar Pichai le PDG de Google et d'Alphabet l'a remarqué et a dévoilé son ressentiment personnel lors d'une interview accordée à Wired.

L'homme qui se dit rencontrer périodiquement Tim Cook avoue que ce projet d'API commune pour ralentir la propagation du Covid-19 était plus que nécessaire. Il fallait collaborer avec Apple, c'était une évidence d'après lui. Partisan du proverbe "ensemble on est plus fort", le PDG de Google reste optimiste si à l'avenir de nouveaux projets venaient à se faire avec la firme de Cupertino.

Le fait de travailler avec Apple n'est pas nouveau d'après Sundar Pichai. En effet, les deux entreprises collaborent sur plein de projets sans que les clients soient forcément au courant.

Dans l'interview, le PDG de Google explique :

Les deux équipes ont indépendamment commencé à travailler sur la technologie pour soutenir les agences de santé dans leur travail de recherche des contacts. Très rapidement, les deux parties se sont rendu compte que pour que cela fonctionne bien, il devait être disponible partout. Les équipes d'ingénierie sur Android et iOS ont donc commencé à tendre la main. À un moment donné, Tim et moi avons décidé d'échanger des notes et de parler directement.

Depuis que Tim Cook a repris les commandes, la relation entre les deux entreprises s'est fortement améliorée. Un nouveau dialogue s'est instauré et des projets en commun sont désormais possibles.



