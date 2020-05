General Motors : une batterie à durée de vie quasi illimitée en approche

Le très célèbre groupe General Motors continue ses travaux autour des batteries de voitures électriques... Sa dernière folie, c'est d’annoncer l’arrivée prochaine d'une batterie à la durée de vie quasi illimitée. Lors d’une conférence récente avec les investisseurs, le vice-président du constructeur, Doug Parks, aurait donné de nouvelles informations : cette dernière a été créée en collaboration avec LG Chem, une société coréenne. La technologie se nommerait Ultium , permettrait de parcourir 1,6 million de kilomètres et serait, toujours selon l'homme, presque prête... Je sais pas pour vous, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur cette fameuse batterie ! À noter que Tesla travaille également sur une technologie équivalente. Source

Le groupe américain General Motors, que l'on connait notamment pour détenir Ford, Chrysler ou encore Opel, a déjà mis les pieds au sein du marché de l'électrique. Cette dernière veut aller encore plus loin en travaillant sur des technologies autour des batteries de ses futures voitures. Récemment, ils avaient dévoilé une batterie qui permettait à une voiture de parcourir jusqu'à 645 kilomètres en une seule recharge. Le constructeur va, une nouvelle fois plus loin, en travaillant sur une batterie à durée de vie quasi illimitée.

