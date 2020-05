Prix des écrans de l'année : le Pro Display XDR d'Apple remporte le prix !

Chaque année la Society for Information Display dévoile la sélection des meilleurs écrans pour PC/Mac sur le marché. Plusieurs critères sont finement analysés pour voir celui qui propose les meilleures caractéristiques et (étonnamment) malgré les nombreuses critiques qu'on a pu voir passer, c'est le Pro Display XDR d'Apple qui remporte le premier prix !

C'est une belle victoire pour la firme de Cupertino. Son Pro Display XDR commercialisé à partir de 5499€ remporte le premier prix haut la main !

En effet ce nouvel écran lancé en même temps que le nouveau Mac Pro propose jusqu'à 1 600 nits de luminosité, un contraste impressionnant et plus d'un milliard de couleurs d'une précision exceptionnelle.

De nombreux détails qui ont séduit le jury de la 26e édition de l'Annual Display Industry Awards.

Le nouvel écran d'Apple a été sélectionné comme "Écran de l'année" avec le dernier écran pliable de Samsung et de l'écran LCD à deux cellules de BOE Technology (une société chinoise qui fournit des écrans pour iPhone à Apple).

Pour justifier la décision d'élire l'écran d'Apple il a été expliqué :

Avec son panneau LCD massif de 32 pouces, sa résolution 6K Retina et plus de 20 millions de pixels, Apple Pro Display XDR définit une nouvelle barre pour les capacités d'un affichage professionnel. Conçu pour les utilisateurs professionnels qui s'appuient sur la précision des couleurs et la reproduction d'images réalistes, tels que les photographes, les éditeurs vidéo, les animateurs 3D et les coloristes, Pro Display XDR fournit l'ensemble de fonctionnalités le plus complet jamais offert sur un écran dans sa gamme de prix, ouvrant la voie aux professionnels dans tous les rôles d'un flux de travail pour libérer leur créativité. Doté d'une large gamme de couleurs P3 et d'une profondeur de couleur de 10 bits, le Pro Display XDR est calibré de manière experte en usine pour garantir la reproduction de milliards de couleurs avec une précision exceptionnelle. De plus, des fonctionnalités telles que les modes de référence intégrés facilitent l'adaptation aux exigences de visualisation des workflows de création de contenu. Avec 1000 nits de luminosité soutenue en plein écran et 1600 nits de crête, un rapport de contraste de 1 000 000: 1,et un système de rétroéclairage conçu par Apple pour une mise en forme optimisée de la lumière, le Pro Display XDR établit une nouvelle norme industrielle pour une imagerie de qualité de référence incroyable à une fraction de la taille, du poids et du coût des moniteurs de référence traditionnels.