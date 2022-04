Le documentaire Apple TV+ "L'année où la Terre a changé" remporte un prix

En avril 2021, Apple a sorti un documentaire inédit sur Apple TV+, baptisé "L'année où la Terre a changé", ce docu-film montrait à quel point l'absence de l'activité humaine pendant le premier confinement était bénéfique pour la planète. Sans surprise, ce contenu d'une grande qualité a attiré l'attention du jury de la cérémonie Television Academy Award.

Apple TV+ remporte encore un prix

Il n'y a pas que Ted Lasso qui rencontre du succès dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix, d'autres créations originales Apple TV+ arrivent à se faire remarquer et se distinguer des contenus concurrents nominés.

Le documentaire "L'année où la Terre a changé" vient de remporter un prix au Television Academy Award, un événement qui récompense les films, documentaires et séries qui sont passés à la télévision ou qui sont disponibles sur les services de streaming.



L'objectif du documentaire "L'année où la Terre a changé" était de montrer que l'activité humaine au quotidien (nos déplacements, notre activité industrielle, nos divertissements...) pouvait être néfaste pour notre planète. À travers cette production, Apple prouve que quand l'humain n'est plus là, la pollution diminue, on entend à nouveau le chant des oiseaux dans les grandes villes bruyantes, les animaux se comportent différemment, on aperçoit des paysages qui n'étaient pas visibles à cause de la pollution...

Le jury des Television Academy Award a été touché par ce documentaire dont le message est particulièrement fort et permet aux téléspectateurs de se remettre en question sur la perception qu'ils ont de la protection de l'environnement.

Frank Scherma, président-directeur général de la Television Academy Award a déclaré :

Aujourd’hui plus que jamais, la télévision informe et encourage les auditoires du monde entier. Ces sept programmes remarquables ont éclairé les téléspectateurs et défendu certains des problèmes les plus importants auxquels la population mondiale est confrontée. Nous sommes heureux d’honorer ces programmes et ces producteurs extraordinaires qui se sont engagés à influencer le changement social.

Le documentaire Apple TV+ était en compétition face aux séries : It's a Sin (Channel 4 au Royaume-Uni), Reservation Dogs (Disney+), Black and Missing (HBO), Taste the Nation: Holiday Edition (Hulu), Dopesick (Disney+) et Insecure (HBO).

Malgré cette impressionnante concurrence, Apple a réussi à remporter le prix de la catégorie.



