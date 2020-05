HBO Max disponible aux États-Unis sur iPhone, iPad et Apple TV

Il y a 45 min (Màj il y a 44 min)

Corentin Ruffin

Si vous avez suivi l'actualité récente sur notre blog, vous n'êtes pas sans savoir que le célèbre HBO préparait le lancement d'une nouvelle plateforme de streaming. Sous le nom de HBO Max (v50.0.0, 44 Mo, iOS 12.2), l'application est désormais disponible sur iPhone, iPad et Apple TV, mais uniquement aux États-Unis.



Avec des franchises comme The Hobbit, Matrix et The Lord of the Rings et des séries comme The Big Bang Theory, Friends, Game of Thrones ou encore South Park, on parle d'un concurrent sérieux à Netflix et Disney+.

HBO Max : l'application finalement disponible aux États-Unis

Si vous avez vécu aux États-Unis ou que vous possédez un VPN, vous savez peut-être que HBO possédait déjà une application du nom de Now. Cette dernière est donc officiellement remplacée par HBO Max, avec le même prix d'abonnement mensuel de 14,99 $.



Pour le moment, l'application est disponible sur PS4, Xbox One, mais également sur Apple TV 4K et Apple TV HD ainsi que sur iOS et iPadOS. Concernant une arrivée en France, il faudra encore se montrer patient, bien que le célèbre groupe évoque l'année 2021 dans ses plans.



La direction d'HBO s'est donné pour objectif d'atteindre les 75 à 90 millions d'abonnés d'ici 2025.

