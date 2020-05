YouTube Kids est disponible sur Apple TV

Il y a 3 heures

Alban Martin

YouTube Kids débarque sur Apple TV, près de cinq après la version iOS et iPadOS pour nos iPhone et iPad. Une bonne nouvelle pour les enfants qui vont pouvoir profiter d'une interface et d'un contenu spécifique. On rappelle que l'app sortie en 2015 avait mis un an avant d'arriver en France.

Youtube Kids sur Apple TV

L’application de Google s'invite donc sur l’Apple TV HD (4e génération) et sur l’Apple TV 4K (5e génération). Il s'agit de la version iOS qui inclut l'extension tvOS. L'app est gratuite, évidemment, et permet de visionner du contenu avec ou sans connexion à un compte. Cette dernière permet de retrouver ses préférences partout, et notamment les contrôles parentaux qui permettent de cadrer l'utilisation.



Avec la mise à jour, YouTube Kids profite de Dis Siri pour lancer l'app avec la Siri Remote. Par contre, les réglages devront se faire via l'app iPhone, la version tvOS n'étant là que pour consommer des vidéos.

Voici la liste des appareils compatibles YouTube Kids

Outre l’Apple TV qui vient d'arriver, YouTube Kids est disponible sur :

iPhone

iPad

Apple TV HD et Apple TV 4K

Android

TV LG 2015+

TV Samsung 2013+

TV Sony 2016+

Les box et télé sous Android TV

YouTube Kids est disponible dans de nombreux pays dont la France, la Belgique ou encore la Suisse.

