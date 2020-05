ATOM RPG : un jeu post-apocalyptique qui s'inspire de Fallout

Corentin Ruffin

L'année dernière, nous apprenions que le studio AtomTeam venait de boucler avec succès une campagne Kickstarter concernant le développement et la publication d'un RPG post-apocalyptique du nom de ATOM RPG.



Publié en précommande sur Steam, nous nous interrogions alors sur une disponibilité sur iOS et Android, bien que les fonds récoltés devaient assurer la présence d'une version mobile.



La belle nouvelle, c'est que le jeu s'affiche désormais sur l'App Store, avec une date de sortie fixée à demain, vendredi 29 mai.

ATOM RPG : le jeu en précommande sur l'App Store canadien

Quelle belle nouvelle pour les fans de RPG ! La nouvelle création d'AtomTeam, boostée par une campagne de crowdfunding, s'inspire des années 80 et 90.



Pour aller plus loin, les développeurs évoquent des grands noms du jeu comme Fallout, Wasteland, Baldur’s Gate, Deus Ex, etc. Pour le synopsis, le studio a imaginé une alternative où la Guerre Froide des années 80 a dégénéré avec des attaques nucléaires ayant détruit une bonne partie du paysage soviétique.



Dans ATOM RPG, on incarne un survivant une vingtaine d'années plus tard ayant pour objectif de trouver des ressources pour faire face à des créateurs mutantes, mais également à d'autres survivants malintentionnés.



Très prometteur, nous ne manquerons pas de le tester pour vous donner notre avis. Sortie prévue demain en France et sur les autres stores.

