Fortnite : lancement de la saison 3 du chapitre 2 le 11 juin (1 semaine de retard)

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Avec Epic Games il faut avoir de la patience ! Alors que la saison 3 du second chapitre prend du temps à arriver, Epic vient d'annoncer que le lancement de la nouvelle saison est reporté d'une semaine. Le lancement officiel aura lieu le jeudi 11 juin. D'ici la nouvelle saison, nous retrouverons un événement de fin de saison le samedi 6 juin.

Fortnite, encore un peu d'attente pour la saison 3

Dans un communiqué officiel publié il y a quelques minutes, Epic Games annonce que la nouvelle saison aura un peu de retard. En effet, l'éditeur explique que son équipe doit s'assurer que tout soit prêt et que des bugs ne viennent pas gâcher l'effet de surprise.

Pour faire patienter les joueurs (qui sont tous très impatients), Epic Games conseille de terminer tous les défis du Passe de combat et de s'occuper des défis "Domination locale" et "Assaut de l'Agence" qui ont été ajoutés il y a seulement quelques jours.

D'ici le 11 juin, les fidèles de Fortnite pourront également vivre un événement de fin de saison. Celui-ci est intitulé "Le Dispositif" et il est prévu pour une diffusion le samedi 6 juin à 20h (heure centrale européenne). Epic sait qu'il y aura une forte affluence, il est donc conseillé de se connecter dans le salon au plus tard à 19h30.

Pas plus de détails ont été communiqués.

